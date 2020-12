Otro Valencia triste en Mestalla

La temporada será larga. Tanto como se hacen los partidos del Valencia para el espectador. Por momentos una condena. No se le podrá reprochar nunca a este vestuario el pundonor y las ganas por sacar esta difícil situación adelante. Corazón, orgullo y fe. Nada más. El equipo carece de automatismos, no tiene un patrón de juego definido y por encima de todo, le falta fútbol. Mucho.

Todo eso se vio en Mestalla. Ante un rival, el Athletic Club, con los mismos problemas y dinámica similar, el Valencia salió, como hiciera en Ipurua, con el objetivo de protegerse. Evitar despistes, fallos de concentración y concesiones a su adversario que pusieran cuesta arriba el encuentro desde su inicio. Defensa en bloque bajo, taponando el juego interior del rival y concediendo las bandas. Equipo mentalizado para defender y cuya única propuesta ofensiva eran las (pocas) arrancadas de Guedes. Maxi Gómez y Manu Vallejo quedaban aislados del juego.

Soler celebra con rabia su tanto

Ante semejante declaración de intenciones, durante la primera mitad, el dominio corrió a cargo del Athletic Club. Ander Capa castigaba constantemente con incorporaciones desde el carril diestro y sacando centros laterales que no encontraban rematador. El Valencia tenía en Uros Racic a su mejor futbolista sobre el terreno de juego. Tanto en las labores de contención, recuperando balones en la medular, como incluso destapándose en zonas de llegada. Un disparo suyo, terminó en la cepa del poste y a continuación, Dani García cometía un penalti infantil sobre Maxi Gómez, que supondría el gol de Carlos Soler. Quinto gol en Liga, todos desde los 11 metros.

No tuvo más el partido en los primeros 45 minutos. Y tuvo mucho menos (para el Valencia) el encuentro en su segunda mitad. Gaizka Garitano movió el árbol y dio entrada a Unai López por Vesga en el centro del campo. Paso al frente, dominio territorial absoluto y cambio de banda a la hora de percutir y hacer peligro. En esta ocasión, fue Yuri quien protagonizó los ataques bilbaínos. En una de sus internadas por el costado izquierdo, conectó con Villalibre para lograr el empate. Quedaba mucho partido y no había rastro del Valencia. Superado, sin capacidad para hilvanar dos pases seguidos y encerrado en su área.

Celebración de uno de los goles ches

En otra de las múltiples acometidas rojiblancas, una gran acción individual de Muniain serviría para fabricar el segundo tanto del Athletic. Primero se marchó de Lato y, cuando entró en el área, vio como Racic se fue abajo a interceptar el balón. No hubo contacto y, en caso de haberlo, no daba para penalti. Pero el colegiado lo señaló y Raúl García lo materializó. 1-2. Drama total en Mestalla. Pero si la inercia del Valencia no está siendo buena, la de su rival no es mucho más favorable. Con todo a favor, una falta lateral de Carlos Soler lanzada al área la hizo buena Unai Simon, que con una mala salida facilitó el remate de Manu Vallejo en el segundo palo para empatar el partido.

El entrenador del Valencia CF en pleno partido

El Valencia suma 14 puntos en 13 partidos y lo próximo en Liga será, medirse al FC Barcelona y al Sevilla FC. Malas cartas para un equipo que no juega a nada y cuyo entrenador, no consigue mejorar.