Otro empate a nada deja a Calleja contra las cuerdas

El empate sumado en Ferrol, en la quinta jornada seguida sin conocer la victoria, ha dejado muy tocado a Javi Calleja. Según ha podido saber Deportes COPE Valencia, en las próximas horas se va a decidir el futuro de Calleja, a quien dentro del club apenas le quedan defensores. El discreto partido ante el Racing de Ferrol (0-0), con un jugador más que el rival desde el minuto 28, pone contra las cuerdas al entrenador madrileño, que podría no estar en el banquillo este sábado ante el FC Andorra en el Ciutat de València.El Levante UD, con 39 puntos, está a tres puntos de la promoción de ascenso y el Leganés (líder) se encuentra a once puntos del cuadro valenciano.

El choque Dani Gómez y Pablo Martínez encabezaron las primeras oportunidades para un conjunto valenciano con mordiente al inicio, pero expuesto a un Racing de Ferrol con ritmo cerca de la portería visitante para evitar el juego ofensivo granota.



Los de Javi Calleja, condicionados por la necesidad de obtener un resultado que consolidase sus aspiraciones por la parte alta, no tardaron en desplegar sus acciones al ataque, frenadas por una zaga liderada por Jon García y por la efectividad bajo palos de Ander Cantero.



Pese a su insistencia, Heber Pena y Álvaro Giménez se toparon con dificultades para concretar las oportunidades locales en un primer tiempo en el que el rival estuvo a punto de adelantarse en el marcador, pero la jugada de Dani Gómez fue marcada como fuera de juego.



Fue poco antes del descanso cuando una jugada marcó el devenir del partido, una falta de Álex López, el capitán verde, sobre Lozano, que tras la revisión del VAR pasó a ser tarjeta roja.



La expulsión precipitó los cambios de Cristóbal Parralo, que no perdieron intensidad para intentar abrir la cuenta, e incluso dispuso de ocasiones por mediación de Álvaro Giménez o Pinchi, que debutó con la elástica verde en un partido en A Malata.



El Levante entró con potencia al segundo tiempo, aunque el Racing de Ferrol dio la cara e hizo olvidar su inferioridad con un intercambio de golpes, ya que ante las internadas visitantes supo ofrecer respuestas con peligro. El blindaje de la portería verde y los intentos racinguistas mantuvieron el duelo en una igualdad que persistió hasta el pitido final y que deja al Racing de Ferrol en la zona alta y al Levante tocado por no aprovechar su superioridad numérica.



- Ficha técnica (EFE):



0-Racing de Ferrol: Ander Cantero, Julián Delmás (Álex Martín en el 84), Jon García, David Castro, Moi Delgado, Pinchi (Sergio Cubero en el 84), Heber Pena (Chuca en el 39), Jesús Bernal, Álex López, Iker Losada (Josep Señé en el 73) y Álvaro Giménez (Sabin Merino en el 72).



0-Levante UD: Andrés Fernández, Capa (Andrés García en el 71), Dela, Postigo, Álex Muñoz, Oriol Rey, Pablo Martínez (Fabricio en el 57), Lozano, Álvarez (Brugui en el 82), Bouldini (Espí en el 82) y Dani Gómez (Romero en el 70).



Árbitro: Germán Cid Camacho (Castilla y León), que expulsó al local Álex López en el minuto 28 y amonestó al racinguista Moi Delgado en el 77 y a los visitantes Álex Muñoz en el 51, Capa en el 60 y Lozano en el 75.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima séptima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en A Malata ante 6.821 espectadores (dato facilitado por el Racing de Ferrol).