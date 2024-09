La oportunidad de mercado de Valencia Basket para reforzar el base se llama Goran Filipovic

"Con las lesiones de Jones y De Larrea tenemos un handicap importante. Y sí, estamos mirando el mercado y si hay alguna oportunidad, que nos mejore y nos dé algo que no tenemos...", decía Luis Arbalejo, el director deportivo de Valencia Basket, en rueda de prensa el lunes. Tres días después, el club ha anunciado la llegada por dos meses de Goran Filipovic, base internacional croata de 1'80m de altura y 27 años.

Su fichaje ha sorprendido a pesar de su supuesta necesidad, porque el propio Pedro Martínez no lo esperaba... o disimuló muy bien el lunes. "¿Fichar? Preguntadle a Luis, es el máximo responsable, hablamos mucho de las necesidades pero ese tema lo lleva él, no tengo nada que ver, ni nada más que opinar. No estamos esperando una mano salvadora, competimos con los que tenemos, no quiero que nadie piense que porque falta alguien no podemos competir. Ni espero ni he pedido a nadie. De hecho no creo que venga nadie. Me centro en los que estamos y si el club en un momento encuentra su oportunidad… Pero ni yo ni el equipo está esperando a nadie", explicó el entrenador cuando fue preguntado por la posición y la búsqueda en el mercado.

El equipo ganó el miércoles en Bulgaria sin Jones ni De Larrea, con mucha solvencia. Unas después se hizo oficial el fichaje de un jugador que en España jugó en el Leyma Coruña la 22/23 en LEB Oro, la segunda categoría nacional. Curiosamente sin él, los gallegos ascendieron un curso después.

Formado en el KK de su Split natal, Filipovic ha jugado en equipos menores de Bosnia, Rumania o Polonia. Viene de firmar en el Igokea bosnio 14'6 puntos, con un 51'5% en triples, y 3'4 asistencias en la Liga Adriática y de ganar el campeonato nacional.

Con la selección croata ha conseguido afianzarse en las últimas convocatorias y llegó a brillar ante Eslovenia en el pasado Preolímpico de Grecia, con 21 puntos y un 6 de 7 en triples.

Veremos su adaptación y su rendimiento en un nivel en el que se estrena. Esperemos que sea la oportunidad de mercado que se anunció, que mejore al equipo y aporte algo diferente.