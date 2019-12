"Ojalá Morales se retire en el Levante UD"

Problemas defensivos

Vamos a intentar coger la dinámica anterior y por lo menos no encajar tanto. No soy de los que se queja después de perder un partido por las bajas. Con lo que tenemos, debemos competir y no hay otra solución. No hay que quejarse ni lamentarse. Este equipo tiene un sello, con mucho talento a nivel ofensivo y es capaz de todo y vamos a intentar tener regularidad para afrontar otros retos que no sea solo la permanencia, pero a día de hoy el objetivo es estar en Primera división.



La falta de apoyo reclamada por Roger

No sé por dónde van los tiros. David Navarro y yo dijimos que era un jugador fundamental a nivel deportivo. No sé qué tipo de cariño... yo suelo hablar con Roger lo mismo que con los demás. El trato con él ha sido siempre el mismo. Él ha renovado, tiene contrato y solo digo que es muy importante y que contamos con él. Todos los jugadores quieren jugar y él cree que ha hecho méritos para ser titular indiscutible pero el entrenador hace las alineaciones. Roger nos da goles, carácter, presión y ningún central quiere tenerlo en contra.



El rendimiento de Morales esta temporada

Hizo una temporada pasada espectacular. No lo veo bajo de forma, pero los números del año pasado son irrepetibles prácticamente. Es titular por méritos propios, no está al nivel de goles del año pasado pero para mí está haciendo una buena temporada. El nivel del año pasado era un nivelazo, muy por encima de las expectativas. Ojalá Morales se retire en el Levante. Pienso que aún nos va a dar rendimiento.



El caso Dwamena

Ha ido a varios médicos y todos le aconsejan que deje el fútbol. Hubo un médico que a lo mejor podría seguir operándolo pero es un tema muy delicado y es un problema grave. Se está jugando la vida.



Fichajes de invierno

Si hay una salida, estamos preparados. Pero es muy difícil porque si no hay posibilidades de pagar un traspaso lo normal es que venga un jugador sin ritmo. En este momento no ha jugadores libres que tengan ritmo de juego.



Renovación de Paco López

Él ha estado tranquilo porque sabía que era un tema burocráctico. Cuando yo llegué al Levante UD, la renovación estaba prácticamente hecha. Desde junio ya estaba hecha.