Oficial: Buba, vendido a la Roma

El Levante y el Roma confirmaron este lunes un acuerdo para el traspaso del canterano de 16 años Buba Sangare al club italiano. La cifra del traspaso es de unos 1,5 millones de euros en una operación desvelada por COPE el pasado 15 de junio.



Los dos clubes confirmaron a la vez, en sendos comunicados, el acuerdo por el defensa ilicitano, que el pasado mes de diciembre de 2023 se convirtió en el jugador más joven en la historia del Levante en debutar con 16 años y 4 meses. Buba, que esta temporada ha jugado sólo 3 partidos con la camiseta del Levante entre Liga y Copa del Rey, viajó la pasada semana a Roma para pasar el reconocimiento médico.





"Me hubiese gustado haber podido jugar muchísimos más partidos con esta camiseta, pero a veces las circunstancias hacen que las cosas no sean como uno quiere", escribió Buba en una carta de despedida en Instagram. Buba superó la pasada semana la revisión médica con el Roma en la capital de Italia y su fichaje por el club italiano sólo está pendiente del anuncio oficial.



"Hace 6 años llegaba un niño a la ciudad deportiva de Buñol con toda la ilusión de pelear por su sueño. Lo que no podía imaginar es que iba a conseguirlo tan pronto. Llegué siendo el más pequeño de la residencia y pronto aquel lugar se convirtió en mi segunda casa", comentó. "Y los sueños a veces se cumplen, y sin esperarlo, llegó el día que debuté en el Ciutat. De titular, en mi estadio y con mi gente... Aquel día fue el más especial de mi vida", añadió.



El defensa, que en agosto cumplirá 17 años, agradeció el apoyo a sus compañeros y "sobre todo" el de los trabajadores de la escuela del Levante. "Vosotros hacéis que este club sea diferente", finalizó.