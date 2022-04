La noche más amarga para Roger

Como cada partido, Roger abandonó la zona mixta del Ciutat de València junto a sus padres y su pareja. Sus ojos, sin embargo, no eran los de siempre. Llorosos y enrojecidos. Roger estaba y está muy tocado tras fallar un penalti que podía haber cambiado el destino del partido ante el FC Barcelona y quién sabe si el futuro del Levante UD en su pelea por la permanencia. El valenciano, que al descanso ya había transmitido en el vestuario que sentía algunas molestias en el cuádriceps, quiso lanzar la pena máxima porque es el especialista del equipo y el que más veces ha tirado. Pero falló y se hundió. Tras no pegar ojo en toda la noche, este lunes fue sometido a diversas pruebas médicas que confirmaron la lesión muscular. El delantero del Levante UD sufre una rotura de grado 2 en el recto anterior del muslo derecho y estará como mínimo casi un mes de baja.

Ter Stegen detuvo el lanzamiento de Roger





La maldición de los penaltis

El Levante UD ha fallado casi la mitad de los quince lanzamientos desde los once metros que ha realizado en las dos últimas temporadas en la Liga. Entre la temporada 20-21 y las 31 primeras del presente campeonato, el club valenciano presenta tiene un balance de ocho penaltis marcados y siete fallados. El propio Roger ya erró este curso ante el Celta de Vigo, Morales falló un penalti en Mallorca y José Campaña tampoco acertó ante el Valencia, aunque en su caso pudo aprovechar el rechace para marcar.

Esta misma temporada, sin embargo, Bardhi anotó los dos tiros desde el punto de penalti ante el Atlético de Madrid, Roger marcó ante el Rayo Vallecano y Morales y Melero acertaron sus respectivos lanzamientos este domingo ante el Barcelona.

La mala racha del Levante UD desde los once metros viene de la temporada pasada, cuando Roger ya falló dos tiros de sus cuatro lanzamientos y Morales erró su único tiro desde el punto de penalti. Campaña, por su parte, acertó en otra ocasión. Roger ha fallado cuatro de los catorce penaltis que ha tirado en Primera y curiosamente había marcado los primeros siete penaltis que tiró entre 2017 y 2020, mientras que Morales ha fallado cuatro de los once disparos desde los once metros.