Nate Sestina, a su llegada a Manises: "Valencia Basket tiene que pelear por los títulos"

Se le esperaba en la mañana del jueves junto a compañero Ethan Happ, pero Nate Sestina (2'06m y 27 años) perdió el enlace a Valencia en París y tuvo que esperar en Francia para completar su viaje desde Estados Unidos casi ocho horas. El ala-pívot no solo llegó con retraso a Manises sino que pasó un buen rato poniendo una reclamación por el extravío de una de sus maletas. Por lo menos, ya está en su nueva ciudad y con mentalidad positiva a pesar de los contratiempos. “Valencia puede luchar por los campeonatos y, por supuesto, si hablamos de la Eurocup, es”, afirmó el interior taronja.

Viene de jugar en un equipo de Euroliga y varios equipos de la competición le querían. ¿Qué le ha hecho decidirse por Valencia Basket?

La oportunidad de seguir creciendo y progresando. Soy aún joven en el panorama europeo, es tercera o cuarta temporada, Estoy muy agradecido por la oportunidad de jugar en Fenerbahce, con Itoudis y Jasikevicius, y no sabréis la relación que tengo con Pedro. Cuando yo jugué la liga de verano con los Sacramento Kings, él estaba allí y me dijo que me fuera a jugar con él, que si iba a Europa, que jugara para él. Estaba entonces en Manresa y ya tenía contrato con Turk Telekom, pero es una oportunidad que se presenta. Lo que hace con los hombres grandes es increíble y creo que puedo entrar en sus estándares.

Ni haber tenido retraso ni que le hayan perdido una maleta le ha quitado la sonrisa de la cara. ¿Es esa su actitud en la pista también?

Absolutamente, nos pagan por jugar a baloncesto, que es un juego al que te dedicas desde que eres un niño. ¿Se ha perdido una maleta? No pasa nada, puedes comprar otra maleta, zapatillas o lo que haya dentro, lo importante es estar aquí, una nueva experiencia, en un país nuevo para mí, mi novia vendrá en diciembre aquí... así que esta experiencia en España y aprender su cultura es algo que me emociona.

¿Qué espera de la liga ACB?

La ACB es un monstruo y tengo muchas ganas de jugar en ella, la mejor liga doméstica fuera de la NBA. Creo que Valencia es uno de esos clubes que puede competir por los campeonatos. La Eurocup, obviamente, sin decirlo, ya sabes que es el objetivo número uno, pero también la copa del Rey y competir hasta final de la temporada.

En Fenerbahce tenía un papel más secundario, ¿espera tener más protagonismo este año en Valencia?

Eso espero, pero lo que pase ya se verá. Soy el tipo de persona que abraza cada cosa que me aparece en el camino, así que tenga un papel mayor o menor, voy salir a dar lo mejor de mí y a hacer mi trabajo. En algún partido tendré protagonismo en los dos aldos de la cancha y en otros será otro. Lo importante es ser un buen compañero a lo largo de todo el año y abrazar lo que venga.

El viernes a las 9 de la mañana empiezan las revisiones médicas y físicas que dan el pistoletazo de salida a la pretemporada del Valencia Basket, femenino y masculino.