Murthy: "Muchas veces vas a preguntarte por qué el jefe no te trata bien"

Sobre el césped de Mestalla. Desde ahí le ha hablado Anil Murthy a los 75 alumnos, de 23 nacionalidades distintas que han participado en la ceremonia de graduación de la XI edición del 'Master en International Sports Management' y la segunda promoción del Programa de Derecho Deportivo.

El discurso del presidente comenzó refiriéndose a todos ellos como la "generación del COVID", dándoles la enhorabuena: "El máster no es la llave de vuestro futuro, cada uno de vosotros es dueño de su llave. Siempre la habéis tenido. Elegir un buen máster sí que es importante porque te da nuevas herramientas y desarrolla tus habilidades personales, así puedes utilizar las llaves con mayor eficiencia. El máster que habéis cursado es top, el mejor aquí en España y creo que uno de los mejores de Europa en su sector".

Murthy hizo un pequeño repaso por su trayectoria profesional que le ha llevado a ostentar el cargo de presidente de este club centenario desde hace algo más de tres años y añadió una curiosa semblanza para referirse a la relación entre un subordinado y su superior: “La vida no es justa. Muchas veces vas a preguntarte por qué el jefe no te trata bien, aunque lo mereces. Otro compañero que hace menos va encima de ti. Es difícil de aceptar. Tienes dos opciones, ya que la realidad que tienes que asumir es que tu jefe no va a cambiar. La primera opción es adaptarte y seguir la línea de trabajo de tu jefe; la segunda opción es cambiar de jefe, lo que significa cambiar de trabajo, dimitir. Pero lo que no puedes hacer es acabar como en las películas, en un bar quejándose de la vida”.

Por último quiso hacer mención a algunos desafíos que ha tenido que afrontar desde su cargo como el de la erradicación de la violencia en Mestalla: "Hay que ser firme y valiente. Cuando tú ves que algo tiene que cambiar hay que empujar tus ideas, pero hay que construir el consenso. Es mucho más fácil no hacer nada. Por ejemplo, en el fútbol hay muchas tradiciones, muchas tradiciones malas. La tradición de violencia es inaceptable. Violencia física y verbal. La excusa de que el fútbol es así, eso es una excusa débil. Cuando decidí liberar Mestalla de los violentos sabía que los afectados no me dejarían hacerlo fácilmente. La gente dentro del club, muchos, intentaron pararme. Los afectados siguen hoy atacándome a mí, a mis hijos, a mi mujer y a mi familia en Singapur, pero decidí que era la decisión correcta y tenemos que aguantar. Vamos a ganar esta batalla”, concluyó.