Mumbrú cuenta con Harper pero siguen buscando escolta

Después de unos días de llegadas y revisiones médicas, el Valencia Basket 23/24 se ha puesto en marcha hoy viernes en la Alquería del Básquet, con las ausencias de los internacionales Víctor Claver y Jaime Pradilla, y sin que Alex Mumbrú pueda contar con el lesionado Xabi López-Arostegui, quien no empezará con el grupo al haberse alargado su problema de fascitis plantar en su pie izquierdo.

Antes de ese primer entrenamiento de la pretemporada, el entrenador Mumbrú ha comparecido ante los medios para recalcar la ilusión con la que encara su segundo proyecto al frente del banquillo taronja.

-¿Está contento con el equipo que ha quedado?

Estamos contentos con la plantilla que hemos confeccionado, ilusionados, con muchas ganas de empezar. Yo, personalmente, llevo muchos años en esto y es el año en el que más ganas tengo de empezar y así espero que lo notéis. Lo veréis ahora cuando salgáis a la pista. Estamos orgullosos del equipo que hemos hecho, a ver si somos capaces de juntarnos. Tenemos un mes por delante para acabar de juntarnos antes de que empiecen los partidos oficiales.

-Se ha hecho una plantilla más física, ¿cree que el equipo podrá defender mejor, que fue uno de los problemas de la temporada pasada?

Era un déficit del año pasado. Es algo que había que mejorar, algo con lo que era difícil convivir y algo que hemos intentado mejorar, no sólo con el físico. También con la parte táctica que ahora viene, pues espero que tengamos el físico para poder conseguirlo.

-¿Después de la sensación de frustración que dejó la temporada pasada y del cambio de ciclo evidente que ha habido, siente más presión que cuando llegó?

En el basket si no sientes presión a lo mejor tienes un problema. Pero siento presión bien encauzada, no del miedo a que no podamos estar donde queramos estar. Sino presión de que hay que hacer las cosas bien, de esforzarse y que el equipo rinda. Yo llevo muchos años conviviendo con la presión y va dentro del pastel el convivir con ella.

-Con el cambio físico del equipo, mejorando la defensa, ¿dónde van a estar las claves para ganar partidos?

Una cosa es lo que tienes dibujado en el papel y después cuando te pones a trabajar. Tengo pensado cómo quiero que sea el equipo y faltará que durante este mes seamos capaces de juntarnos. Lo que está claro es que nos preocupaba bastante la defensa y queríamos, desde el físico, los músculos y la altura, poder defender mejor, con más contactos. Y en ataque intentaremos compartir el balón, jugar en equipo. Ser rudos atrás y jugar buen básquet adelante.

-Ha habido un cambio de ciclo evidente, se han ido jugadores con mucho peso. ¿los nuevos líderes salen porque emergen o porque los va marcar el vestuario?

Los líderes no se eligen, surgen. La gente que quiere liderar un proyecto, nosotros podemos imaginarlo cuando fichas, pero eso se lo gana cada uno en el día a día con su trabajo, con su esfuerzo. El líder no se impone, es el que la gente escoge. Veremos durante este tiempo si quién creemos que lo puede ser, lo consigue. Estamos convencidos de que lo puede ser.

-El club sigue buscando en el mercado. ¿Cómo es el perfil del escolta que estáis buscando?

Buscamos un perfil que nos ayude en cosas que nos pueden mejorar, donde podamos tener un déficit. Buscaremos y esperaremos al mejor jugador que seamos capaces de encontrar. Podríamos haber fichado, el mercado está abierto, pero hemos preferido esperar. Puede ser ahora, en quince días, un mes... hasta que encontremos lo que estamos buscando.

-¿Cómo está la situación del pasaporte de Semi Ojeleye? ¿Llegará al inicio de la Liga ACB?

Semi es un jugador que con pasaporte nigeriano o sin él, lo hubiéramos fichado. Parece que haya que conseguirle un pasaporte, pero él lo tiene, nigeriano, pero le ha caducado y no es tan fácil conseguirlo. Esperemos que podamos solventarlo lo antes posible, ahora o en un mes o en tres semanas, porque los temas burocráticos a veces no van tan rápido.

-¿Qué valoración hace de las caras nuevas?

Semi Ojeleye es un perfil que nos gustaba, atlético, grande, con presencia en la posición de 3. Damien Inglish es un poco lo mismo, presencia, magnitud, alguien que conoce la Liga ACB y que ha sido varias veces campeón de la Eurocup. A Brandon Davies todos le habéis visto mil veces jugar. Quizás menos a Boubarcar Touré, viene de Tofas, también físico, con mucha ilusión, con muchas ganas. Nos hemos fijado mucho a la hora de fichar en las ganas, en la ambición, que todo el mundo tuviera las ganas de venir a Valencia, la ambición de hacer un buen año y de esforzarse al máximo cada segundo. Todos los que han venido, así nos lo han demostrado.

-¿Qué le diría a la afición del Valencia Basket para ilusionarla?

Ha habido mucha gente que se ha sacado el abono, en el club están muy contentos. Como fue el año pasado, la gente podría estar algo alicaída, pero esto es Valencia y aquí un año se crea un ninot, se quema y ya estamos con uno nuevo. Esperamos poder transmitir esa ilusión que tenemos a la afición, no de palabra, sino cuando pisemos la pista. Les pido que confíen en el equipo, en cómo se han hecho las cosas, que va a ir bien.

-¿Cómo está la situación de Xabi López-Arostegui y de Jared Harper?

Nos gustaría movernos en una plantilla de 14 o 15 jugadores. Lo de Xabi se ha alargado más de lo esperado y eso nos hace pensar en ser 15. Con él vamos día a día, viendo cómo evoluciona su pie y claro que es preocupante que no empiece la pretemporada. Con Jared, en el momento que le ponemos en el tanteo, es porque es un jugador que quiere. Más allá de algunas conjeturas, Jared decide aceptar la propuesta, va a estar con nosotros todo el año, va a empezar hoy y va a acabar el último día con nosotros. Estamos encantados de que esté con nosotros y no significa que la plantilla esté cerrada.

-¿Con la mejora en capacidad atlética del equipo se han solucionado los problemas de la temporada pasada?

Al final es algo que hemos valorado mucho una vez acabada la temporada y teníamos claro que había fallado. La Euroliga siempre le ha costado a Valencia Basket un poquito más y más con la nueva confección del calendario. Y es cierto que alguna vez llegábamos justos a la Liga ACB. Hemos intentado tener un equipo que pueda aguantar esa exigencia, hemos buscado una plantilla larga con jugadores polivalentes para aguantar todo el año.

Acabada la rueda de prensa, Mumbrú ha dirigido la primera sesión de entrenamiento. Antes, el Director General, Enric Carbonell, escoltado por el entrenador y el Director Deportivo Luis Arbalejo, se ha dirigido al grupo. Les ha hablado de dar su mejor versión, de trabajar en equipo y de hacer honor al lema que lucen sus camisetas. La Cultura del Esfuerzo. El 27 de agosto en Salou, ante el Joventut de Badalona, será el primer test de pretemporada para comprobar si este Valencia Basket es más sólido y generoso que el del curso anterior.