Muere Adrián Campos, un valenciano internacional

Piloto de Fórmula 1, descubridor de Fernando Alonso y fundador de la escudería Campos Racing. De esta escueta manera cualquiera puede hacerse a la idea de la magnitud de lo logrado por Adrián Campos a lo largo de una vida dedicada al mundo del motor. A sus 60 años de edad, este valenciano nacido en Alzira ha fallecido debido a una disección aórtica después de haber sido innumerable veces portada de la prensa especializada por sus múltiples proezas.

Logró pilotar un Fórmula 1 cuando Giancarlo Minardi le fichó en 1987. Llegó a competir en 21 Grandes Premios y posteriormente fue un hombre clave a la hora de descubrir las cualidades de Fernando Alonso y también de Marc Gené, quienes le deben la confianza que Campos depositó en ellos para que pudieran dar el salto al circo de las cuatro ruedas.

Hoy Fernando Alonso se ha despedido de Adrián de forma muy afectuosa:

Han sido infinitas las muestras de condolencias en el mundo del deporte. Sirva como muestra la publicada por la organización del Mundial de Fórmula 1: "Estamos muy tristes por el fallecimiento de Adrián Campos. Como piloto y luego como fundador y presidente de Campos Racing, Adrián deja un increíble legado en el mundo del motor. Envíamos nuestras condolencias a su familia y amigos y a todos en Campos Racing", se ha podido leer a través de las redes sociales.

