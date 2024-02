Mista: "¿Qué pasaría si le hubieran hecho a Baraja una plantilla más competitiva?"

Miguel Ángel Ferrer 'Mista' fue el autor del 0-1 en la última victoria liguera del Valencia CF en Las Palmas. Fue en la temporada 2001-2022, en la que el club de Mestalla acabó proclamándose campeón de liga. Como amigo de Rubén Baraja, analizamos con él en Deportes COPE Valencia la actualidad del Valencia CF antes de medirse al sábado al conjunto canario en el Estadio Gran Canaria.

Ha dejado aparcados los banquillos para ser comentarista en DAZN

Volví de Canadá y falleció mi padre. Pasé tiempo en Murcia con mi madre. Me apetecía lo de DAZN. Estoy contento. Me apetecía. Imagino que volveré más pronto que tarde a los banquillos. La profesión de entrenador es muy sufrida, cuando juegas no te das cuenta. Es muy bonita la profesión. Los que lo hemos vivido el fútbol siempre queremos estar cerca del césped. Trato de ser una persona bastante sensata. Tienes que estar pendiente de muchas cosas y no puedes controlar todo. Tienes que delegar. Me gusta ser sensato y el balón siempre conmigo.

¿De qué entrenadores ha aprendido?

El hecho de haber sido jugador muchas veces no te da cierta ventaja en los banquillos. Hay ex jugadores que son un desastre y otros que no han tocado un balón que son buenos entrenadores. Va en la persona más que en la experiencia. Lo físico hay que trabajarlo de forma analítica, con los entrenamientos modernos se pierde un poco eso. Lo pensaba durante mi carrera. La intensidad y el balón lo he ido adquiriendo y los equipos me gusta que Sean protagonistas con balón. Nos lo enseñaron en la Academia del VCF y ha marcado desde entonces ha quedado marcado en mi personalidad. Entré en DAZN dos años y me cerré las puertas, pero me han tanteado.

¿Se ha planteado entrar en el cuerpo técnico de Baraja?

Tuve una conversación con Quilón que me preguntó mi situación y le dije que había renovado con DAZN un año más. Ahí no se pudo más. No sé si en cierto modo la llamada era porque se acababa de hacer pública la salida de Marchena para ver si quería entrar o no con Rubén, pero ya estaba comprometido con la TV.

El gol de la victoria en Las Palmas en la 2001-2002 fue suyo. ¿Qué recuerdos tiene de entonces?

Tuve la fortuna de tener gente alrededor que te hace ser mejor. Esa temporada fue inolvidable. Aquel partido te queda marcado por marcar y dar la victoria. Tenías a Rufete, Angulo, Baraja, Aimar, Albelda, Vicente... Da gusto haber formado parte de aquella generación. La gente que vinimos los que hicimos fue sacar provecho de la enorme calidad que tenía ese elenco de talento que había en ese equipo. Yo vengo de Segunda y Benítez da el ok para que venga. Yo estaba firmado y me quedo un año cedido en Tenerife. Fue maravilloso, mis compañeros eran los que habían jugado la final de la Champions meses antes. Eso era increíble para un chaval de un pueblo de Murcia de 20.000 habitantes estar rodeado de estrellas. Los primeros días que llegas es un sueño hecho realidad. No estás acostumbrado a estar rodeado de tanta calidad. Al principio uno no se ve preparado para jugar con tanta calidad. Te adaptas. Era un grupo que venía jugando junto hace tiempo y había jugado dos finales Champions. Con humildad y ganas.

¿Qué jugador le infundía más respeto?

Ayala, Carboni, Cañizares, Kily… Había gente con mucho bagaje que yo los había visto en la TV en la final de la Champions y se sentaban a un metro mío. Imagínate lo que me imponía.





Sobre el presente, el Valencia CF suma 15 de los últimos 18 puntos y tiene una identidad

Cuando ves el VCF sabes que pase lo que pase van a competir del minuto 1 al 95. Eso es una garantía de éxito para el VCF que hay que atribuirle a Baraja. Da pena, alegría y orgullo lo que consigue porque sin nada que le han dad al pobre, a veces te da por pensar qué pasaría si le hubieran hecho una plantilla más competitiva o con más fondo de armario . El entusiasmo de Baraja y que ha contagiado al equipo y a la afición es clave. Mestalla ha vuelto a ser el Mestalla de las noches mágicas. Los equipos saben que tendrán que sufrir mucho para sacar algo positivo.

Juan Sánchez dijo en COPE que Baraja había tapado muchas bocas. ¿Está de acuerdo?

Creo que hay dos VCF: la propiedad juega en otra liga y no se preocupa por el club ni lo que pueda pasar con la plantilla. La otra parte son la mayoría de empleados del club que sufren, como Baraja. Se puede entender que dudasen de la poca experiencia, pero nos acabó convenciendo a todos por el valencianismo, la ilusión y la mentalidad. Todas las opiniones tienen cabida en el fútbol, pero Baraja ha callado muchas bocas , coincido con lo que dijo Juan Sánchez en COPE en la previa contra el Celta.

¿Le dio rabia a usted el tema Rafa Mir?

No solo no le han dado a Mir, pero le han debilitado en defensa la plantilla con Paulista. Financieramente se puede entender, pero deportivamente no tiene sentido. Se rumoreó que ya dijo Lim que solo haría por recuperar su dinero fuera a costa que fuera, solo hace que debilitar a un VCF que venía con muchas dudas de casi bajar. Da rabia porque el valencianismo ha encontrado en Baraja la figura que necesitaba. A poco que hubieran invertido habrían encontrado una situación inmejorable esta temporada.

¿Ve a Baraja tirando la toalla?

Tengo la certeza que con él no ha pasado como con otros que a la mínima saltan de aquí. Ha demostrado que esta convencido que va a triunfar. No veo que vaya a pegar la espantada pase lo que pase: lo veo muy fuerte y muy asentado. Lo veo contento. Hay que ver qué pasa en el futuro. Ojalá tengamos Baraja para mucho tiempo.

¿Qué chaval le llena más el ojo?

A mí Mosquera. Le tocó entrar en una posición muy complicada y parece que lleve toda la vida jugando en el Valencia CF. No se ha echado de menos a Diakhaby. Es joven y puede cometer algún error, pero tiene un rendimiento sobresaliente y hay muchas garantías si el VCF decide que es central de futuro.

Sobre Hugo Duro, que llevó con perfil bajo como usted

Hablo mucho con Hugo y me dice que es un currante. Para marcar 10 goles hay que tener algo más. Entiendo que quiera ser humilde porque le viene muy bien a la plantilla, pero no está exenta de calidad. Han sacado mucho de la temporada pasada. Eso te marca. Tienes el vestuario que es una familia y que se apoyan. Hugo Duro disfruta del momento, hace no mucho se le estaba matando. Ojalá y supere los 19 goles que yo marqué. Con humildad y trabajo. Lo veo con mucha confianza.