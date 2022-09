"Mestalla es muy caliente; la afición es increíble"

Su llegada al Valencia CF

Soy muy feliz. Cuando mi agente me dijo que podía venir al Valencia CF estaba muy contento porque venía a un gran club. Las cosas pasan muy rápido, siempre estoy mentalmente muy fuerte. Siempre pienso en estar bien y las cosas que están pasando me hacen muy feliz.

Simeone y Gattuso

Son dos entrenadores muy grandes en el fútbol de hoy en día. Estoy aprendiendo muchas cosas con Gattuso, fue un gran jugador y es un gran entrenador también. En poco tiempo con Simeone también aprendí. He tenido mucha suerte de trabajar con dos grandes entrenadores como ellos. Gattuso siempre es intenso en los partidos y los entrenamientos, nunca dejamos de luchar y siempre pensando en ganar. Y tú acabas por hacer lo mismo que él: trabajar mucho y tener intensidad en los partidos. Estas cosas son buenas para el Valencia CF y para la vida, son cosas que podemos aprender para toda la vida.





Su salida del Atlético de Madrid

Fue por el pasaporte. Me estaba adaptando muy bien en el Atlético con los brasileños y los portugueses, estaba jugando mucho y estaba muy contento. Creo que el hecho de tener la condición de extracomunitario me hizo salir del Atlético. No pasa nada, estamos aquí en un gran club también.

Mestalla y la afición che

Mestalla es muy caliente siempre. La afición es increíble. Tenemos una muy buena conexión. La afición siempre está apoyando, Mestalla siempre está lleno y es una motivación más y es muy bueno.

Su amigo Fran Navarro, ex del VCF

Hablé con él y me dijo que estuviera tranquilo porque el Valencia CF era un gran club. Yo en Brasil ya sabía de la grandeza del Valencia CF y cuando llegué aquí vi que todo era de primera línea, de club top.

Su adaptación al club y la ciudad

Yo pensaba en llegar, trabajar y jugar. Tenía confianza en lo que yo sé. Voy a seguir trabajando para que las cosas tengan continuidad. Si piensan que ha sido una adaptación rápida, yo estoy muy contento. Mi familia en Brasil está trabajando y ahora estoy con mi novia y también con la familia de mi novia que es de Portugal. Estoy muy bien acogido por todos.

Su futuro

Jugar en el Valencia CF es fácil porque es un gran club, tiene un gran estadio y una gran afición. El fútbol es una cosa imprevisible. No sabemos qué va a pasar mañana. Estoy muy contento de estar en el Valencia CF hoy.

