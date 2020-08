“Mayoral está preparado para ir a una plaza grande como la del Valencia CF”

Sobre la salida de Rodrigo Moreno.

“El tema financiero manda en el Valencia CF y se necesita hacer caja para pagar y reestructurar el equipo. Un equipo que no va a estar en Champions. Rodrigo tiene 29 años, y con esas cifras. Está muy bien el montante económico para las arcas del club”.

“Otra cosa es la parte deportiva. Ahí el Valencia CF pierde un jugador fundamental en el ataque. A pesar de no hacer muchos goles, es un futbolista que asiste, hace fluir el ataque, está asentado en el valencianismo y ahí será Javi Gracia el que tenga que encontrar las piezas, que no se note su ausencia y ajustarlo a la nueva realidad de la entidad al no estar en Champions”.

“Hacía fluir mucho el fútbol ofensivo del equipo. Se entendía muy bien con Parejo, que sin ser un gran goleador su influencia en el ataque era muy grande. Enganchaba el centro del campo con la delantera. Era el jugador más determinante en los últimos metros”.

Rodrigo ya es historia del Valencia CF

Sobre Borja Mayoral.

“Conozco muy bien a Borja (Mayoral) porque estuve trabajando muchos años en la cantera del Real Madrid CF. Era de los futbolistas con más proyección en los últimos años en la cantera y el que abría los ojos a los que estábamos por allí. Hay un momento en su carrera que la gente allí piensa que no está cuajado para el primer equipo y que habría que darle una salida para que madurase como jugador y como persona. En el Levante UD acompañado por Roger, Morales y compañía le han venido muy bien. Es un jugador joven, talentoso, ha crecido en los dos últimos años y está preparado para asumir la responsabilidad de una plaza grande como la del Valencia CF. Como jugador, lo que yo conozco de él: es un jugador muy inteligente, muy rápido en la ejecución con las dos piernas. No está al nivel de Rodrigo como segundo delantero pero sí de delantero centro. Su capacidad de desmarque es muy llamativa e insisto, es muy inteligente”.

Borja Mayoral celebra un gol con la sub-21

Sobre Luis Suárez.

“Me ha llamado mucho la atención. Tiene un poderío físico y gran capacidad goleadora. Pero ojo: no es lo mismo la Segunda División que la Primera. Llama la atención. Si quiere un goleador, Luis Suárez tiene ese don. Goleador. Lo ha demostrado en el Real Zaragoza”.