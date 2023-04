Marta García: "Creo que puede haber a corto plazo una mujer en la Fórmula 1"

El regreso de Fernando Alonso a los primeros puestos de parrilla a los mandos del Aston Martin ha vuelto a despertar la pasión por la Fórmula 1 en nuestro país. Si a eso se le suma la presencia de otro español como Carlos Sainz, el seguimiento va en aumento, sobre todo después del fantástico Mundial de 2021 que terminó con el campeonato de Verstappen. Cotas por las que sueñan luchar las jóvenes promesas del motor. Hombres y mujeres. Desde hace décadas no compite una piloto femenina en un Gran Premio. Este mes arranca la F1 Academy, una nueva categoría que aspira a incrementar la presencia de la mujer en este deporte. La valenciana Marta García, que formará parte de la parrilla, atiende a Deportes COPE Valencia semanas antes del estreno en Austria.

La F1 Academy es una nueva disciplina creada por la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) bajo el paraguas de la Fórmula Uno. El objetivo es formar a las pilotos para poder incrementar su presencia en las categorías superiores. Ya sea en la antesala del gran circo en la propia categoría reina. Cinco escuderías con tres pilotos cada uno para competir en siete grandes premios y tres carreras en cada uno de ellos. Marta García fue la última en sumarse a esta F1 Academy y completar la nómina de asientos para esta temporada. En este caso, en el de la marca italiana Prema Racing.

¿De dónde surge su pasión por el motor?

Me surge por mi padre, siempre le ha gustado mucho la Fórmula 1. Un día fuimos a un circuito, yo tenía diez años. Me gustó muchísimo. Vimos unos karts de competición que justo estaban compitiendo ese día y hablando con mi padre nos planteábamos si iba en serio el tema de la competición. Nos pensábamos que era más rollo hobby. Fuimos a preguntar. Fuimos al circuito de Sueca, Las Palmeras, hice un curso, me fue muy bien, me gustó mucho. Le dije a mi padre que yo quería hacer eso porque es el deporte que más me gusta de todos los que he hecho. Tiene competición, adrenalina, conducción. Era un mix de lo que me gustaba. Mi padre me compró un kart con 10 años y ahora tengo 22 años. Llevo 12 años en el mundo del motor.

¿Sus padres han compartido tu pasión?

Mi padre nunca ha tenido miedo por el hecho de que circule a grandes velocidades. Mi madre sí lo ha pensado alguna vez cuando empecé. Es un deporte peligroso, que tiene sus riesgos, pero mi madre llegó a entender con el paso de los años y viéndome correr que me gustaba y cada vez lo hacía mejor. Los dos me han apoyado siempre y si no hubiese sido por ellos dos no estaría aquí hoy en día.

¿Qué esperan de la F1 Academy?

Que sea una competición que nos dé mucha visibilidad a nosotras. Es una campeonato totalmente femenino y hay cinco equipos. Va a ser servir, además de dar más visibilidad en el mundo del motor y en los fórmulas, para que alguna de nosotras pueda llegar algún día a la Fórmula 1. Coger experiencia, trabajar con el equipo, que al final son equipos privados. En mi caso, estoy con Prema, que es un equipo italiano. El objetivo es luchar por ganar el campeonato. No es imposible, pero hay que trabajar día a día para poder conseguirlo.

Fue la última en sumarse a la parrilla

No fue por querer, simplemente porque hablando las cosas tema presupuesto no estaba cerrado. Hice un crowfounding hace tres semanas, hace una semana o semana y media que se anunció mi entrada a la F1 Academy y tres o cuatro días antes firmé el contrato. Sí decía que si era la última le daba un poco de salsa al asunto. La gente me preguntaba mucho qué iba a hacer. Se pensaban que no tenía el presupuesto. Tuve suerte que uno de los patrocinadores que estaba ahí dijo que sí y eso me ayudó al menos a firmar. Aún sigo buscando presupuesto. Estoy en charlas con empresas a ver si apoyan un poco y no dan algo de presupuesto para poder terminar.

¿La parte del presupuesto es la más difícil para llegar a la Fórmula 1?

Sí. Lo es. Para mí aun más. Soy de las pocas pilotos que realmente se encarga de buscar los patrocinadores por mí misma. Los pilotos suelen tener un manager, una persona que les ayuda y el piloto hace lo que tiene que hacer en la pista y no se tiene que preocupar por conseguir sponsors. Yo no tengo esa persona. Con mis estudios de Comunicación y Relaciones Públicas, con mi experiencia previa y con contactos que tengo con empresas poco a poco voy haciendo. He podido conseguir cosas, también gracias a mi universidad ESIC he conseguido un acuerdo con Mercedes, el grupo Valdisa, también el patrocinio con Puma Motorsport. También estoy en las reuniones para venderme como posible producto para la marca.

¿Ven el objetivo de la mujer en la Fórmula 1 más posible ahora?

Si somos realistas, no es fácil llegar. No lo es para un chico, porque hay muchos, pero sí hay una chica que esté preparada, sea buena y no esté ganando carreras en la F2 y F3 pero sí esté arriba en el top 10, creo que puede haber a corto plazo una mujer en la F1. Con estas ayudas ahora mismo (W Series, F1 Academy)… va habiendo más mujeres. La F1 está totalmente metida en esto y si lo están yo creo que hará que algún día dentro de cinco-seis años pueda haber igual una mujer en la Fórmula 1.

La parte psicológica del deporte de motor

Tuve una temporada bastante mala en 2021 con ansiedad. Un poco de temas personales y también por la competición. Me metí mucha presión. Como deportistas debes tener a alguien que te ayude a trabajar mentalmente, no solo físicamente. No deja de ser un músculo y tienes que estar a tope. Yo estoy trabajando con Amparo Caladín, que es de Valencia. Muy bien, te ayuda a manejar los momentos de estrés antes de una carrera y en la vida personal que te afecta en lo profesional.

Correr en Monza

Es uno de los templos de la velocidad. Además Prema, mi equipo, es italiano y lo bueno que tengo es que se saben bastante bien el circuito. Los pilotos de F4 que llevan también se lo saben bien. Tendremos data y telemetría de otros pilotos que han rodado en la pista con lo que ayudará bastante. Correr en Italia, bastante guay.

También es coach de un equipo de Karting…

Sí, a tiempo… cuando puedo. Ahora es el Campeonato de España y no estuve pero sí a principio de temporada con los niños, con los pilotos. De 10 a 18 años. Trabajo con ellos porque tengo mucha experiencia en karting y se lo traslado a los chavales para que les vaya bien y puedan progresar en karting.

¿Ha tenido algún accidente que le haya dado respeto?

No. Por ahora. Toquemos madera.

¿Cuál es su sueño?

Llegar a la Fórmula 1. No es fácil, como hemos comentado. No todo es fácil. Hay que trabajarlo. Si no otra categoría como piloto profesional, que también estaría encantada de poder seguir haciendo lo que me gusta.

Un referente

Alonso. Pero soy muy fanática de Hamilton.

España es el único país con una doble cita el calendario de esta F1 Academy. El circuito de Spielberg abrirá el Mundial el 28-29 de abril. Le seguirá el Ricardo Tormo de Valencia una semana después. Del 19-21 de mayo será el turno de Montmeló. Más de un mes después, el circuito de Zandvoort albergará al cuarta ronda de carreras. Del 7 al 9 de julio llega el turno de la catedral de la velocidad, el circuito de Monza. También en julio, del 29 al 30, se celebrarán las tres carreras en Le Castellet (Francia). La ultima prueba tendrá lugar en Austin (Texas) el fin de semana del 20 al 22 de octubre de 2023. Citas que aspiran allanar el camino de la mujer a la élite de este deporte.