Maribel Vilaplana: "El ascenso es una ilusión, no una obligación"

La nueva consejera y portavoz del Levante UD, Maribel Vilaplana, aseguró que, con el cambio de gestión que ha iniciado el club impulsado por el nuevo consejero delegado José Danvila, el ascenso pasa de ser una obligación a una ilusión porque van a dimensionar el club al tamaño que debe tener en Segunda División, que es donde milita actualmente.





“La presión no es una buena compañera de viaje. El año pasado el ascenso era una obligación y este año es una ilusión. No es como el año pasado, que era una obligación, ese el mensaje que se va a transmitir a los jugadores. Estamos ilusionados y pensamos a lo grande pero no estamos presionados”, aseguró en su primera comparecencia ante los medios.





“Pero se va a gestionar un club de Segunda y una economía de Segunda”, remarcó. “Si nos llega lo otro (el ascenso) seria una lotería, pero no podemos gestionar el club contando con el dinero que no ha entrado aún en la caja”, apuntó. Vilaplana explicó que tratarán de evitar un Expediente de Regulación de Empleo pero dijo que no lo pueden descartar totalmente hasta tener el resultado de la auditoria que se está realizando.

Maribel Vilaplana, portavoz del Levante UD, y Puri Naya, directora de comunicació granota





La consejera quiso recalcar la plena confianza en el director deportivo, Felipe Miñambres. "Confianza total y plena. El club al completo tiene confianza plena en él. Ha hecho un trabajo excelente y ha conseguido aumentar la caja en 20 millones, lo que garantiza la solvencia del club hasta finales de año”, destacó respecto al asturiano.





Sobre si hay cambio o continuismo respecto a la etapa de Quico Catalán, la portavoz granota quiso ser tajante. “Hemos pasado de un club muy centrado en una figura, a un club diversificado. Se pasa de una figura presidencialista a un consejero diversificado estratégicamente. Espero que dentro de un año estemos centrados solo en lo que pasa en el campo, que se hable solo del césped, que el club esté estable y con equilibrio económico”, añadió Vilaplana.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La consejera, que fijó el 23 de octubre como la fecha para la llegada del dinero de Danvila, quisó dejar claro que el nuevo consejero delegado “no viene a adueñarse del club ni a nada que se le parezca. Viene en un momento de necesidad, para apoyar y devolver al club a su estado original, un club estable con una situación saneada y centrado en sus objetivos deportivos. Viene a dar un empujón”.





Vilaplana aseguró que ha habido “tergiversaciones” sobre la operación “que no ayudan a la estabilidad”. “No hay ningún misterio detrás”, afirmó. “Es un profesional muy apasionado, lo vive con una intensidad desbordante y lo vive por los cuatro costados, les gustan mucho los riegos, los asume con corazón pero con mucha cabeza. Se está realizando una auditoría para ver si las cunetas son exactas. Se hará en septiembre y las tres semanas siguientes se firmarán los contratos”, avanzó.





También señaló que tanto la empresa como la auditora BDO han dado por buenas las garantías que ha presentado Danvila y defendió que no sean públicas. “Os pido empatía, es patrimonio personal y privado. Creo que es lógico que no se haga público, tanto la liga como BDO lo conocen y lo han avalado. Se puede ir a ambos y preguntar”, afirmó