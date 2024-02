María Méndez: "Queremos ganar la Nations League"

La Selección femenina de fútbol afronta mañana la final de la Nations League en Sevilla ante Francia. Las vigentes campeonas del mundo tratarán de levantar otro título y seguir haciendo grande su legado en la historia. Una de las integrantes de ese equipo es María Méndez, jugadora del Levante UD Femenino que atiende a Deportes COPE Valencia desde la concentración en el micrófono de Andrea Peláez.

¿Cómo se lleva llegar a la final con la sensación de que España es imbatible tras haber ganado el Mundial?

Todas sabemos que somos las actuales campeonas del mundo. Todos los equipos te tienen ese respeto y esa ambición de querer ganarte. Eso juega a favor de Francia en este caso. Pero vamos a afrontar el partido con toda la humildad del mundo, queriendo un título más y queriendo superarnos a lo que hemos conseguido en el Mundial. Vamos con todas las ganas y la ilusión.

Billete para los JJOO de París certificado. ¿Cuánto le ilusiona?

No podría clarificar del 1 al 10. Te diría cifras mucho mayores. Quiero pensar en el día a día, seguir mejorando aquí y en el club y esperar mi oportunidad. A ver si en verano puedo estar en París.

¿Cómo ha vivido los incendios de Campanar? Usted vive cerca del edificio

Son esos momentos que olvidas lo deportivo y piensas en lo humano. Acabábamos de terminar el entrenamiento previo a las semifinales y tenía el móvil lleno de mensajes. No sabía qué pasaba. Justo entré en mi compañera de piso (María Valenzuela, jugadora del Levante UD) y tenía un montón de vídeos del incendio y todo ardiendo. Mandar mucho ánimo a todos los familiares. Ojalá que quede todo en lo menos posible dentro de lo que ya ha ocurrido y animar a todas las familias y a todos porque esa gente se ve en la calle sin sus familiares y sin nada.

El Levante UD es un club pionero en el fútbol femenino, ¿cómo se lleva el club asuma que no puede hacer más ese esfuerzo en la sección?

Eran momentos de incertidumbre, de tristeza. Se va acabando un poco lo que estaba ahí arriba de apostar, porque el Levante UD siempre ha sido un equipo que ha apostado mucho por el fútbol femenino, compitiendo contra los grandes, quedando arriba, clasificando para Champions… Somos un vestuario joven, muy unido, y hemos querido anteponer lo futbolístico y terminar el año bien antes que pensar en el año que viene y en lo que podría pasar. Estamos yendo día a día, haciendo nuestro trabajo que es lo que depende de nosotras. Y poniendo todo de nuestra parte para que a final de año podamos estar cada una donde nos coloquen.

La venta de Mayra Ramírez, uno de los traspasos más altos del fútbol femenino

Siempre digo que en el fútbol profesional tienes épocas de estar arriba y de repente te viene un obstáculo y caes a fondo. En esos momentos tenemos que crecer, aprender… Perdiste la final 7-0 contra el Barça, aprender de ello. Y hemos aprendido porque quedamos 1-1 en liga. Se juntó que se nos fue una pieza clave en nuestro juego como Mayra, pero también te dice que estamos haciendo las cosas bien si un equipo apuesta tan bien por una jugadora. Desearle lo mejor. Cuando eres un equipo tienes que tirar. Todas somos importantes. Dar la oportunidad a jugadoras más jóvenes o cambiar algo para intentar seguir estando ahí arriba que es el objetivo principal.

Se le ha vinculado como posible fichaje de Barça…¿Le gustaría jugar ahí?

Estas fechas es el momento de que vayan saliendo cosas. Ofertas, no ofertas. Todo lo que salga y todas las ofertas significa que están reconociendo mi trabajo, que estoy superándome día a día y que estoy mejorando. Me llena de orgullo decir que los clubes te quieran. El Barça es el mejor equipo del mundo. Sí que me gustaría jugar ahí. Ninguna jugadora te diría que no.