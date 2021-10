Luis García: "El once del Valencia CF es de los mejores de LaLiga"

El técnico del próximo rival del Valencia CF, Luis García Plaza, repasa en Deportes COPE Valencia los principales asuntos de la actualidad futbolística.

Partido y horario

"Con ganas de ir a Valencia, aunque es un coñazo la hora y el día. Es el cuarto partido que nos toca a las 2 y es un rollo para el aficionado que además no puede llevar comida al estadio. Es la televisión la que manda".

Kang In Lee

"Él ha salido de donde llevaba mucho tiempo. Tiene que dar su verdadero rendimiento y aquí estamos encantados con él, tiene que mejorar pero como tantos otros. Tiene que exigirse a tope como otros. ¿Titular? Tiene muchas posibilidades de serlo".

Mala racha de ambos

"Es normal que tengamos estas rachas. Hemos tenido muchas bajas en defensa y eso nos condicionó. Tenemos que saber vivir con situaciones como estas. Me duele mucho el empate de San Sebastián, pero lo importante es que llevamos 11 puntos. El Valencia CF tiene que estar arriba, por entrenador y cuerpo técnico y tiene un once titular de lo mejor de LaLiga, aunque no tiene la plantilla de otros años. Guedes, Maxi Soler, Gayà, Wass... guau! Nosotros tenemos fuera a Kubo y a Raíllo".

Bordalás

"Son muy competitivos, han cogido el sello de Bordalás, van a tope en todos los partidos y para poder puntuar en Mestalla vamos a tener que hacer las cosas muy bien".

Lo mejor y peor del VCF

"Intento centrarme en mi equipo, pero el potencial de Guedes y Maxi es claro. Guedes para mí es el jugador más desequilibrante. Soy un enamorada de Carlos Soler y Gayà, pero no puedes descuidar las llegadas y los tiros de Wass... Tienes sus puntos débiles y sus puntos fuertes, como nosotros".

Duelo con Bordalás

"Sí la recuerdo con un gol en el descuento que marcó Ángel. Ya se lo recuerdo mucho diciéndole que me debe una. En 2ª B sí nos hemos enfrentado. Me alegro de que le vaya bien, porque hemos dado todos los pasos en esto del fútbol".

Vueltas por el mundo

"Empecé muy joven, pero tengo un currículum amplio, Decidí salir de España por motivos personales y económicos. La experiencia fue muy buena pero ya quería volver y qué mejor que con el ascenso a Primera del Mallorca".

Levante UD

"Me dolió la salida de Paco y fue después de jugar contra mí. A Javi desearle lo mejor, No tiene el bagaje de otros entrenadores, pero ojalá logre enderezar el rumbo. Han tenido muchas bajas importantes y el equipo irá para arriba".