Lozano: "Podemos hacer grandes cosas"

El momento de forma

Creo que todos los que hemos venido sabemos la historia del Levante UD y que el objetivo desde el primer día es ascender y hacer un gran año. Ves las ganas que tenemos todos de demostrar que podemos hacer grandes cosas y estoy convencido de que tenemos un plantillón.

Un granota de pura cepa

Nací en Nazaret (València), todo el barrio esté contento y tienen muchas ganas de que me salgan bien las cosas. Empecé con 4 años en el Alzira y con 9 años me firmó el Levante UD, hasta los 13 que me fui al Villarreal CF.

Su abuelo, utillero en el Levante UD

Él siempre tenía el sueño de verme jugar en el mundo más profesional y quería verme en el Levante UD y en el Ciutat. No me ha podido ver (falleció en 2022), pero estará orgulloso de mí.

El ascenso de 2010

Cuando ascendimos en Primera con Juanlu, Xisco, Luis García, Ballesteros... estaba yo celebrando ese ascenso y de recogepelotas. Me acuerdo de todo eso. Y más todavía cuando de pequeño estás en el Ciutat y ahora con 24 años estás jugando con 13.000 personas cantando el himno antes de salir. Ellos van a estar toda la temporada con nosotros y se merecen una foto o una firma.

Su debut con Calleja en el Villarreal CF en 2017

Fue un sueño, todavía me emociono. El objetivo era debutar y qué mejor que pudiera estar toda mi familia en el día soñado.

Su vuelta al Levante UD

No me lo creía. Les decía a mis agentes que sólo quería ir al Levante UD. Tenía varias opciones más, pero les dije que teníamos que poner todo de nuestra parte porque era un sueño que quería cumplir desde pequeño y quería jugar en casa. Había más ofertas, de Segunda económicamente mejor pero eso es lo de menos. Mis padres lo vivieron con mucha ilusión, por el abuelo y por lo que quería él y que estuviera orgulloso, que el Levante UD volviera donde se merece.

El rol de Calleja

No me hizo falta hablar con Calleja, nos conocemos mucho. Él sabía el cariño que tenía al Levante UD y que iba a poner todo de mi parte.

El 0-1 de Villalibre

Fue muy duro. Estaba en el campo animando al Levante UD como un aficionado más. Ese gol en el último minuto te fastidia mucho, la verdad.

La irrupción de Fabrício

A Fabri no lo conocía mucho pero me ha sorprendido. Es veloz, potente y tiene calidad también. Todo lo que sea ayudar a que el equipo vaya mejor significará que estaremos cumpliendo los objetivos.

Su posición ideal

Estoy cómodo donde me ponga el entrenador, me da igual donde jugar. Intento acoplarme y donde elija él. Mientras esté en el campo, yo estoy encantando.

La euforia del Carlos Belmonte

Todavía tenemos en la cabeza el partido ante el Espanyol, que fue un partido malo. No había que esconderse y había que demostrar a la afición que vamos a luchar por lo que ellos quieren y qué mejor manera que ir al campo del Albacete y que éste es el camino. Hay que seguir entrenando cada día como estamos haciéndolo, como si fuera un partido.

El (no) penalti ante el Villarreal B

Se lo comenté el árbitro y me amonestó, llega tarde y me da en la cabeza. Es penalti porque llega tarde y me arrolla. Tenía un chichón y se lo enseñé al árbitro después del partido y seguía en lo mismo.