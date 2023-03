Los secretos de Alba Redondo: goles con mensaje al cielo, su foto con Iniesta…

El carácter extrovertido de la goleadora de la Liga F

Me considero una persona que siempre está riendo, haciendo bromas, picando a la gente, de ahí el término ‘personaje’.

Su temporada y la del Levante UD

Teníamos claro cuál era el objetivo y ahora se nos ha puesto más a favor la segunda posición. Queremos hacer disfrutar y nosotras disfrutar y afianzarnos en esos puestos en los que estamos peleando.

Su estancia en València desde 2019

Tengo solo palabras de agradecimiento al Levante UD desde que fiché en 2019. Fue muy fácil desde el primer momento por el vestuario y al final no nos dejan de lado. Es un club histórico que trata a todos por igual, día a día va a creciendo y nos hace sentirse importantes y su afición también nos lo hace sentir.

Alba, en directo en Deportes COPE Valencia





El Mundial 2023 con España

Poder disputarlo sería un sueño. Ser titular es cosa del entrenador, tengo posibilidades como todas las jugadoras. Se ha visto que hay un gran potencial en España y somos unas privilegiadas de poder vestir esta camiseta. Se ha visto que el nivel cada jornada y cada temporada aumenta y vamos a seguir trabajando para poder llegar bien al final de temporada.

La polémica de la selección española

Me gusta hablar de cosas deportivas, lo que ha pasado ha pasado y que hable la gente que tenga que hablar. Es verdad que se ha desviado un poco atención y hay que centrarse más en el fútbol. Nosotras nos tenemos que centrar en el fútbol.

Alba Redondo se ha ganado un hueco con España





Su dedicatoria a su tío fallecido en cada gol besándose un tatuaje en su honor con la leyenda ‘Arriba los corazones’ (la canción de Antonio Flores)

Estoy llorando (suena la canción de fondo). Mi tío falleció en un accidente militar en 2003, cuando era pequeña. Recuerdo muy poco a mi tío desgraciadamente pero sí que recuerdo a toda mi familia que me dice que tenía mucha afinidad con mi tío, que siempre buscándolo, que siempre estaba en mi casa… Era pequeña cuando falleció. Se te va un ser querido y se te rompen todos los esquemas y ahora no recuerdo muchos momentos con mi tío pero cuando leo cosas de mi tío sigo llorando. Allá donde esté él sigo teniendo una conexión, una afinidad que no voy a perder y me emociono. Cada gol se lo dedico porque se me fue un cacho de mí pero a día de hoy sigue estando presente.

La foto con Iniesta que cambió su vida

Fue en Fuentealbilla (Albacete) e Iniesta estaba empezando a despuntar en el FC Barcelona. Yo no sabía ni quién era pero fui a hacerme la foto. A raíz de esa foto me contaron que era jugador del Barça y que había jugado en el Albacete y empecé a cogerle el gusto a la pelota, a jugar y desde entonces no he parado.

Alba Redondo, en la celebración de un gol este curso