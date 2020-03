Los planes de futuro del Valencia CF

El futuro de los clubes es incierto. Al igual que sucede con el resto de la sociedad, con nuestro día a día. Con las inquietudes a medio y largo plazo de la gente, la élite de nuestro deporte también está haciendo sus cábalas. Ahora mismo, nadie sabe cuándo terminará esta crisis. Cuándo se reanudarán (si es que lo hacen) las competiciones. El panorama es desolador y nadie se libra en su gestión. Tampoco el Valencia CF.

Pese a ello, nadie está parado. Tampoco el fútbol. En la entidad de Mestalla se sigue planificando en función de los distintos escenarios que puedan aparecer con el pasar de las semanas. Buscando soluciones; evitando sorpresas. Según ha podido saber la Cadena COPE, la parcela deportiva del Valencia CF trabaja con vistas al futuro pensando en primera instancia en cubrir las necesidades de la plantilla para la próxima campaña.

Lo primero, reforzar la llamada ‘columna vertebral’ del equipo. Los técnicos del club consideran que hay una buena base con Paulista, Gayà, Parejo, Soler, Coquelin y Maxi. Futbolistas de primerísimo nivel a los que habrá que, primero blindar (casos de Paulista, Gayà, Coquelin y Wass) y luego acompañar. Por eso, tal y como desvelamos esta semana en Deportes COPE, el Valencia CF ya estudia sus contratos para ponerse en contacto con sus representantes y sentar las bases de una ampliación y mejora.

En el tema renovaciones, las tres marcadas en rojo por la premura del tiempo (finalizan en 2020 o 2021), siguen sin desbloquearse. El canterano Hugo Guillamón no ha aceptado la propuesta que le realizó el club en el último mes. Los informes que había sobre el jugador por parte de los técnicos no eran favorables pero la llegada de César y la presencia de Albert Celades hicieron que se iniciaran las conversaciones para su renovación. Seguimiento del futbolista en dinámica del primer equipo con minutos y continuidad en el filial. Tres años para ver su evolución y liberar a cualquiera de las partes en caso de no verse un crecimiento. Pero la parte del futbolista considera que la oferta es muy baja, quiere un contrato mejor y con la garantía de tener dorsal en el primer equipo. Algo que, en el Valencia CF no terminan de ver, por lo que, o da un paso al frente Guillamón (que desea seguir en el club) o tendrá que buscarse equipo lejos de casa. A esta hora, no tiene otras ofertas en firme.

El otro caso abierto es el de Ezequiel Garay. El central argentino, pieza clave en las dos temporadas anteriores, encabezó la protesta del vestuario cuando el club decidió despedir a Marcelino García Toral. Por aquel entonces, las conversaciones para ampliar su contrato iban por buen camino, pero Garay ordenó a su agente que las detuviera. Pasado el tiempo y calmadas las aguas, futbolista y club volvieron a hablar. Allá por el mes de diciembre, la renovación seguía su curso hasta que se torció por dos motivos: uno, el representante de Garay rechazó la propuesta y realizó una contraoferta. Y dos: tuvo una grave lesión. Rotura del cruzado, siete meses de baja. El tema es delicado, habrá que renegociar y ver si Garay está por la labor. El central argentino apostó fuerte y tuvo la mala suerte de lesionarse. En el club gusta, es evidente. Y el mercado de centrales está complicado. Fórmulas hay muchas: primer año por objetivos (número de partidos) con ampliación contractual en caso de lograrlo, etc. Pero la negociación se antoja complicada porque ambas partes creen que tienen la última palabra. O una de las dos cede, o Garay tendrá que buscarse equipo y el Valencia CF otro central.

Ahora mismo tiene a Paulista y no cree que sea el momento de vender a Diakhaby. Con Mangala no cuenta por razones obvias. Hará falta la contratación de dos jugadores para esta demarcación: un fichaje y renovar a Garay o dos contrataciones.

Por último, el más espinoso y mediático de todos los casos. Ferran Torres. La perla de la cantera ha irrumpido esta temporada como una de las sensaciones del Valencia CF como del panorama nacional. Rápido, vertical, incisivo… se trata de un futbolista al que todavía no se le conoce techo y es por eso que en el Valencia CF decidieron apostar por él con una buena propuesta de renovación. Como contamos en COPE, no ha habido respuesta por parte de sus agentes y el club considera que no tiene intención alguna de aceptar la oferta. La renovación de Ferran Torres había sido considerada por el Valencia CF prioridad absoluta, hasta el punto de tener paradas el resto de operaciones a nivel interno. En las últimas semanas, el club ha decidido desbloquearse y empezar a mirar otras situaciones.

Las necesidades son claras:

Un portero. Cillessen no ha dado el rendimiento esperado y, aunque se sigan valorando sus cualidades, la parcela deportiva sabe que necesita reforzar la portería.

Dos centrales. Buscando uno de ellos polivalente para que pueda actuar en el lateral derecho. Piccini seguirá, Wass sirve para esa posición y Florenzi termina contrato y su futuro en más que incierto. En el lateral izquierdo se apostará por darle un buen contrato a Gayà. Jaume Costa ha rendido bien pero tiene difícil seguir debido a la apuesta que realizó el club el pasado verano con la renovación de Lato, que volverá en pretemporada.

Un mediocentro que ayude en la rotación. Coquelin es fijo. Salvo sopresa, Parejo seguirá y Kondogbia está en el mercado. Además, Soler y Wass pueden jugar también por dentro.

Y, al menos, un hombre de ataque. Se cuenta con Maxi Gómez. Rodrigo volverá a estar en el mercado pero serán las ofertas que lleguen las que marquen su continuidad. Gameiro ha estado en el escaparate. Pero los deseos del jugador siguen siendo los de seguir en el Valencia CF y su venta es complicada. A pesar de no haber contado con él y terminar contrato en 2022, el club quiere mejorar las condiciones de Kangin Lee, quien está molesto porque no juega y ahora mismo, no se plantea mejorar su vinculación. Con Sobrino no se cuenta y a Manu Vallejo se le buscará una cesión para que siga formándose.