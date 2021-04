Los horrores defensivos condenan al Valencia CF

Javi Gracia camina por el alambre. Y parece que está cómodo en esa situación. Es un funambulista del banquillo. Cualquiera diría que le va la marcha. Otros lo llaman pulso a la propiedad. Cualquier definición es válida. Con las bajas por lesión de Soler y Correia, tenía que buscar soluciones al once. La lógica, Oliva al centro y mover a Wass al lateral, por poner sólo un ejemplo. Pues no. El técnico vuelve a hacer malabarismos para evitar poner a los “nuevos” que llegaron en el mercado de invierno. Ni Oliva, ni Cutrone, sin Maxi, ni Ferro en su momento por Paulista. Yo no los traje y no los pongo. ¿Demasiado simple la reflexión de su propuesta? Es posible, pero en este caso podría servir el dicho: “piensa mal y acertarás”.

Y con este escenario, mismo guión de casi siempre. En el minuto 13 ya se había adelantado Osasuna. Javi Martínez dispara por debajo de las piernas de Jaume en el mano a mano tras la asistencia de Calleri que lo deja sólo en área grande. Defensa adelantada, desajuste defensivo. Diakhaby y Paulista habitando en el mismo espacio se defienden entre ellos y nadie encima al pasador. A Molina le pilla recuperando la posición. Lo dicho, lo de casi siempre. 1-0.

La reacción, como en casi todos los últimos partidos, la abandera Guedes. Primero con un disparo lejano que se estrella en el poste. Luego, conducción, pase picado que evita a la defensa y deja sólo a Gameiro dentro del área para fusilar al guardameta rojillo. 1-1.

Poco duró la alegría del empate. Esta vez es Gayá el que falla en la salida de la pelota. La entrega en bandeja al rival para que Calleri remate ajustado al palo ante la estirada de Jaume. 2-1 y a remar de nuevo.

Pero remó más Osasuna hasta el descanso. Detectó donde hacía daño. A la espalda de Molina, desubicado en un sitio antinatural para el chaval del filial. Jaume saca una buena mano, pero el rechace queda franco en área pequeña para el atacante Javi Martínez. Era de empujarla y gol, pero le pega mordida a portería vacía y el balón se va alto. Era el 3-1 y casi la sentencia a punto de llegar al descanso. El famoso gol psicológico. Salió vivo el Valencia al que penalizó sus horrores defensivos.

La segunda parte empezó con una arrancada de Guedes que dispara para que el rechace del portero le caiga a Gameiro y el delantero francés mande la pelota al palo. Gracia movió el banquillo dando entrada a Oliva, por un Racic que venía tocado desde el partido en el Villamarín, y a Kangin por Yunus. Preocupante lo del extremo neoyorkino, desaparecido y apático.

El VAR intervino para señalar un penalti de los absurdos que se pitan ahora. Fue la mano de Molina, de espaldas e involuntaria. Lo tira Roberto Torres y lo para Jaume en una intervención espectacular del de Almenara. La pelota va a la esquina y el córner acaba en una nueva pena máxima, esta vez por manos de Diakhaby que pita directamente el árbitro andaluz, Melero López. Repite Roberto Torres y marca a pesar de la estirada de Jaume que roza con la yema el balón. 3-1.

Gayá lo intentó desde la frontal en una nueva cabalgada de Guedes. El portugués es de lo único rescatable en los últimos encuentros del Valencia. Le pone ganas y la calidad le sobra. Vallejo, Cutrone y Jason refrescaron al equipo. Pero nada de nada.

A la desesperada lo intentó Gayá, también Kangin. Y tuvo el cuarto Budimir ante una nueva buena parada de Jaume. El Valencia sigue sin ganar como visitante. La última fue el 4 de enero en Valladolid y convierte en definitivo su partido del sábado en Mestalla ante el Deportivo Alavés. De virtualmente salvado, una derrota ante los vitorianos podría complicar y mucho, la recta final del campeonato.

- Ficha técnica

3 – Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Manu Sánchez; Torró; Roberto Torres (Budimir, m. 78), Oier (Moncayola, m. 62), Javi Martínez (Darko, m. 74), Adrián (Rubén García, m. 62); Calleri (Chimy Ávila, m.78).

1 – Valencia: Jaume; Molina (Jason, m. 80), Diakhaby, Gabriel, Gayá; Musah (Kang-In, m. 52), Wass, Racic (Oliva, m. 52), Cheryshev (Cutrone, m. 69); Guedes, Gameiro (Manu Vallejo, m. 80).

Goles: 1-0 Javi Martínez (m. 13), 1-1 Gameiro (m. 30), 2-1 Calleri (m. 32), 3-1 Torres, de penalti (m. 68).

Árbitro: Mario Melero López (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Oier por parte de Osasuna y a Guedes y Diakhaby, del Valencia.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima primera jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio El Sadar a puerta cerrada. Los jugadores de ambos equipos salieron al terreno de juego con una camiseta con el lema ‘Earn It.The football is for the fans' (Gánatelo, el fútbol es para los aficionados).