Los deberes para junio del Valencia CF (1)

Con la temporada en marcha y el objetivo aún por definir, la dirección deportiva tiene, de forma paralela, trabajo encima de la mesa. Corona dijo en su comparecencia tras el mercado invernal que todavía no sabe el proyecto de la próxima temporada, porque desde Singapur nadie ha trazado las directrices. Aun así, hay asuntos que se plantearan con seguridad cuando acabe la presente campaña, y es solventar el futuro de los jugadores que están cedidos en otros clubes o los futbolistas que acaban contrato el próximo 30 de junio. Corona tiene plancha, como se suele decir.

Por no hablar de la renovación del entrenador, asunto no menor, pero en el que ambas partes coinciden en que es pronto y no hay prisa para sentarse. El técnico pucelano acaba contrato en junio de 2025 y, a pesar de por ambas partes hay predisposición a plantear la posibilidad de prolongar su vinculación, entienden que no es el momento. Lim dirá si ese momento es cuando acabe la temporada, o bien, comenzada ya la siguiente para ver como arranca y en qué condiciones el equipo de cara a la campaña 24/25.

Samu Castillejo está cedido en el SassuoloVCF





Así que, volvamos a lo seguro. En el capítulo de cedidos hay que separar entre los que vuelven y los que, pueden marcharse tras cumplir su cesión o tienen que solventar sus cláusulas de opción de compra. Con la venta de Koba Koindredi al Estoril, regresan Samu Castillejo y Eray Comert. El extremo malagueño juega en el Sassuolo de la Seria A italiana. Ha disputado quince partidos sin ver portería. No es un habitual en los onces titulares del equipo transalpino. Acaba contrato con el Valencia CF en junio de 2025 y tiene una opción de compra el conjunto italiano de 250.000 euros, pero su irregular rendimiento no asegura su continuidad allí. Baraja lo señaló junto a Cavani como uno de los fijos para salir del vestuario. Su rendimiento deportivo y su comportamiento fuera del campo, además de alguna declaración en contra de la llegada del preparador vallisoletano, tras la salida de Gattuso, le colocaron en la rampa de salida. El Valencia CF deberá buscar destino porque no lo quiere en Paterna cuando arranque la temporada. El problema es que, al ser su último año de contrato, seguramente acabará resolviéndose como en otros casos parecidos, regalando al futbolista para evitar la ficha y, sobre todo, que ocupe un dorsal en el vestuario.

Comert juega cedido en el NantesAgencia EFE





Lo de Comert es distinto. No se cuenta con él, pero hay que ver cuál es el futuro de Cenk, o una posible venta de Diakhaby con la que hacer dinero. Mosquera y Yarek están llamados a ser los centrales del futuro y su permanencia es segura. Tras la salida de Paulista y no haber llegado un sustituto, Baraja exigirá un central de garantías en un lugar preferencial de su lista de deseos para la próxima temporada. Comert es indiscutible en el Nantes de la Ligue 1 de Francia. El equipo galo tiene una opción de compra que ronda los tres millones de euros. El Valencia se frota las manos con su protagonismo para que eso suponga que los franceses aborden su compra en junio. En todo caso, si vuelve, podría encajar en el puzzle de la posición de central dependiendo de las salidas. La idea inicial, es que el club no cuenta con él y desearía una venta. El internacional suizo ha disputado un total de 16 partidos y ha marcado un gol con la camiseta del Nantes. Acaba contrato en junio de 2026.

Yaremchuk tiene tres meses para reivindicarseVCF





Eso en cuanto a los que regresan tras cesión. Luego están los jugadores que tienes cedidos y que acaban su vinculación y sobre los que el club deberá tomar una decisión sobre su continuidad. Roman Yaremchuk, Peter Federíco y Selim Amallah están en esa situación, aunque con condiciones diferentes.

El ucraniano llegó cedido en el último suspiro del mercado estival desde el Brujas belga. Cesión pura, sin condiciones. Su rendimiento ha ido de menos a más y ahora empieza a tomar protagonismo en el equipo de Baraja. Tardó en aclimatarse. Ahora suma ya dos goles y parece que su adaptación al vestuario ha cambiado radicalmente. El delantero fue elección de Baraja ante la negativa de Lim de fichar al que verdaderamente quería, Rafa Mir. El segundo intento fallido en enero, hace bastante improbable que pueda haber una tercera oportunidad. El equipo necesita refuerzos en el ataque y si Yaremchuk sigue su progresión de aquí al final de temporada, podría tener opciones de repetir cesión o negociar su compra. Los belgas pagaron 17 millones al Benfica por el atacante y no pondrán fácil una posible venta. Acaba contrato en junio de 2026 con el equipo de la Jupiter League.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Amallah es la gran decepción de los fichajes del veranoVCF





La otra gran decisión es qué hacer con Amallah. Su rendimiento está muy por debajo de las expectativas. El Valencia peleó su cesión desde el Valladolid todo el verano. El marroquí ha seguido una línea muy irregular desde su llegada. Ha disputado 14 partidos con el conjunto de Mestalla, pero todavía no ha celebrado un gol. Destellos de su calidad, pero a cuentagotas. Podría decirse que es la gran decepción del mercado esta temporada. Tiene contrato con el conjunto pucelano hasta junio de 2027. El Valencia negoció una opción de compra de seis millones de euros. Mucho tendría que cambiar su fútbol para que el Valencia decidiese acometer la compra del futbolista.

Peter está cedido con opción de compraVCF





Y, por último, Peter Federíco. El último en llegar. Único fichaje del mercado de invierno. El extremo llegó cedido desde el Real Madrid Castilla y tiene una opción de compra de 4 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador. Baraja quería un jugador específico de banda, joven y con rápida adaptación al vestuario. Parece que Peter ha caído de pie en Paterna entre sus compañeros. Debutó ante Las Palmas en la derrota del Gran Canaria. Su predisposición según dejó claro en la presentación, es la de quedarse en Mestalla “espero jugar para poder rendir y tener oportunidad de quedarme aquí mucho tiempo”. Calidad y juventud, el perfil idóneo del Valencia CF del presente y del futuro.