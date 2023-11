A los chavales también le va la Copa

El Valencia se clasificó para la segunda ronda de la Copa del Rey al superar a la Unión Deportiva Logroñés, de Segunda RFEF, gracias a dos remates de calidad en los minutos finales de cada período.



Pablo Gonzálbez y Diego López fueron quienes cerraron con sus goles un partido más igualado que la diferencia de categoría de ambos por la lucha que pusieron los riojanos ante un rival más apático y contemplativo por momentos.



El Logroñés realizó una primera mitad más que digna ante un Valencia al que le costó asentarse y que pasó más problemas de los esperados para defenderse del empuje de los locales por las bandas.



Todo pudo cambiar, eso sí, en el primer minuto de juego, en el que Hugo González no logró marcar una clara oportunidad, en la que robó el balón y se plantó solo ante Alex Daza, que evitó el gol con una gran intervención.

Diego López sentenció con su gol la eliminatoriaVCF





Una vez superado el susto, el conjunto riojano empezó a asentarse y a equilibrar el choque ante un Valencia que acusaba los desajustes propios de una alineación mixta de jugadores titulares, otros con pocos minutos y algunos de su filial.

El Valencia, eso sí, dejaba constancia de su calidad en muchos de sus ataques e incluso marcó poco después del cuarto de hora, pero el gol fue anulado por una mano previa.



Poco a poco el encuentro se rompió y los dos equipos renunciaron a controlar el balón; se decantaron, por el contrario, por continuas acciones de ataque, con poco peligro en la mayoría de ellas, aunque en esa dinámica fue el equipo riojano el que demostró más ambición.



Tiró a puerta en dos ocasiones, por medio de Seguín y Capdevila, en sus mejores oportunidades, pero ambas se toparon con un acertado Domenech.



Poco a poco se acercaba el final del primer tiempo, con la sensación de que el Logroñés era el que más necesitaba el descanso; pero no tuvo fortuna porque el Valencia vio esa debilidad y la aprovechó.





Hugo González se marcó un partidazoVCF





Primero Canós tuvo una gran oportunidad por la banda izquierda en el minuto 42, con un disparo cruzado que mandó al poste; y luego, ya pasado el minuto 45, fue Gonzálbez el que culminó con una disparo certero una jugada trabada en la que los defensas riojanos fueron incapaces de despejar en dos ocasiones.



El Logroñés saltó al campo dispuesto a ser más agresivo en ataque, sobre todo tras la entrada de Facchin y Jony en el campo, mientras el Valencia optaba por controlar más, para no cometer errores.



El equipo de Rubén Baraja buscaba no perder el balón y llegar poco a poco al área riojana y así generó alguna acción de peligro, sobre todo con la entrada de Fran Pérez en el campo, que aportó mucho dinamismo en ataque y que pudo marcar el segundo gol de su equipo en el minuto 57 pero envió su disparo al poste.



Pero más allá de algunos detalles ofensivos el equipo valenciano buscó siempre ralentizar el partido para controlar a un Logroñés con mucha voluntad pero poco acierto al llegar al área y cada vez menos fuerza.



Con esa dinámica el equipo riojano no llegó con mucho peligro, aunque tuvo buenas acciones, sobre todo en la recta final, como la que acabó con un disparo de Beñat a las manos de Doménech en el minuto 83.



Pero como el Logroñés trataba de empujar con todo, dejaba huecos en su defensa, algo que pagó caro casi al final del partido, cuando Diego López culminó una buena jugada de ataque en la que Javi Guerra había mandado antes el balón al poste.



Así terminó un partido en el que el Valencia aprovechó dos acciones al final de cada periodo y también mandó tres balones a los postes de un Logroñés más que digno, combativo pero sin pegada.

Tárrega y Mosquera cumplieron en la zagaVCF





Ficha técnica:



0.- Unión Deportiva Logroñés: Alex Daza; Beñat, Tití, Liza, Iñaki; Unai García (Goti, m.79), Sarriegi (Urcelay, m.68), Javier Cobo, Capdevila (Yurrebaso, m.79), Aitor Seguin (Facchin,m.58); y Ander Vitoria (Jony, m.58).



2.- Valencia: Doménech; Yarek, Tárrega, Mosquera (Gayá, m.58), Foulquier; Hugo González (Diego López, m.77), Amallah (Javi Guerra, m.58), Hugo Guillamón, Pablo Gonzálbez, Sergi Canós (Fran Pérez, m.46); y Yaremchuk (Thierry, m.86).



Goles: 0-1, m.45: Pablo Gonzálbez. 0-2, m.88: Diego López.



Árbitro: Iglesias Villanueva (comité gallego). Amonestó a Hugo González, Yaremchuk y Gonzálbez, del Valencia, y a Ander Vitoria de la Unión Deportiva Logroñés.