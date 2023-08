La llegada de Sergi Canós está a punto de cerrarse

Es cuestión de horas para que Sergi Canós ponga fin a los casi dos meses de espera al visto bueno de Peter Lim y se haga realidad su sueño de fichar por el Valencia CF. El extremo de Nules firmaría hasta 2027. La salida de Uros Racic al Sassuolo italiano, la palanca para activar su fichaje. Se confirma así, la noticia avanzada en Deportes COPE Valencia el pasado 27 de junio.

Sergi Canós (Nules, 02/02/1997) se convertirá en el segundo refuerzo del Valencia 23/24 después del fichaje de Pepelu. La operación entra en su último tramo. El club de Mestalla pagará un traspaso de 250 mil euros al Brentford, porque el castellonense aún tenía un año de contrato con los ingleses. El montante final de la operación sumando el salario, rondaría los 1.6 millones brutos para el club ché. Esa cifra ha sido el obstáculo que ha impedido que Baraja contara con el extremo mucho antes. Lim no daba el OK hasta que no se produjera una salida.

La salida de Uros Racic al Sassuolo italiano ha sido la palanca para activar su fichaje. El mediocentro serbio se marcha traspasado al Sassuolo de la Serie A por 2'2 millones de euros más algunas variables. Racic ya está en Italia y, en cuanto firme, lo de Canós debería anunciarse.

Amallah no esperará eternamente al Valencia CFEFE





Quién también sigue esperando es Amallah. El futbolista del Valladolid lleva semanas ralentizando su salida a la espera de que el Valencia CF diese un paso en firme. Pero hay cola en la puerta de entradas y lo del marroquí debe esperar. La pregunta es: ¿hasta cuándo? Y, ¿hasta cuándo está dispuesto a esperar el jugador?. Osasuna se ha metido por medio en el interés por reforzar su centro del campo aunque no es una prioridad para el conjunto navarro. Amallah quiere esperar al Valencia, pero no lo era eternamente. En Pucela siguen esperando la llamada de Lim para desbloquear el asunto por que los blanquivioletas necesitan vender para poder fichar. En el entorno del futbolista empieza a aparecer cierto pesimismo ante la pasividad del propietario singapurense.

El principal problema que está teniendo el Valencia es la negociación para rescindir el contrato de Samu Castillejo. Está fuera desde que acabó la temporada. Baraja no cuenta con él, pero el extremo malagueño no lo está poniendo nada fácil, todo lo contrario. El viernes contamos en COPE que sus abogados se reunieron con el club para pedir la carta de libertad, escenario que rechazó el Valencia. Le quedan dos años de contrato y despues de ese encuentro entre las partes, parece que el jugador le da una vuelta de tuerca más al asunto y quiere un dinero como compensación a su salida. Si no, 'amenaza' con quedarse. En el club hay enfado porque el futbolista no está teniendo un comportamiento correcto. Ha rechazado ofertas millonarias de Arabia. La segunda, la semana pasada. Entiende el jugador que tiene contrato y que la urgencia o el problema, es del club, no suya.

Rafa Mir sigue siendo el objetivo para el ataqueEFE





Respecto a la delantera, Rafa Mir sigue siendo el objetivo número uno. Pero el Sevilla necesita vender con urgencia para reforzar su plantilla y si aparece un equipo que ponga el dinero sobre la mesa, forzarán la salida del delantero murciano. Mir quiere jugar en Mestalla pero no puede esperar eternamente. Hoy juega la Supercopa de Europa en Atenas y en Grecia los medios lo vinculan al Olimpiakos de Diego Martínez. Su director deportivo es Antonio Cordón que ya intentó el fichaje del delantero cuando estaba en el Betis. Mir tiene mercado y el Valencia sabe que se puede escapar, pero su operación es, económicamente, de las complicadas. A favor juega, que es jugador de Mendes y en eso sigue confiando el valencianismo, que la figura del representante amigo de Lim, pueda significar el empujón definitivo.

De Marcos André no hay novedades. Sigue esperando una oferta de un club de Primera que no llega, y lo hará hasta la última semana del mercado cuando tendrá que decidir si baja un escalón y se va a Segunda. El Valladolid sigue al acecho a pesar del cambio de rumbo de Lim que exige una venta y no admite una cesión. La urgencia de los últimos días de mercado puede hacer cambiar la opinión del propietario.

Y en la portería tampoco hay cambios. Después del intento fallido del Real Madrid para conseguir la cesión de Mamardashvili, el Chelsea apareció en escena como una posibilidad para suplir la vacante de Kepa. Pero, a día de hoy, no ha habido novedades ni ofertas por el meta georgiano, así que, todo apunta a que se quedará aunque el mercado va a estar abierto para su venta, hasta el último momento. Por si acaso, Vicente Guaita espera desde hace varias semanas, la llamada del conjunto ché. El valenciano quiere salir del Crystal Palace de la Premier y ha forzado su salida del conjunto londinense. Tiene interés del Celta y parece que podría ser opción a la portería del Sevilla para sustituir a Bono que se irá a Arabia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado