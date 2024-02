El Levante UD pierde ante el Espanyol con un penalti en el 98' y con polémica final (2-1)

Martin Braithwaite sentenció al Levante UD con un penalti en el descuento tras unas manos de Álex Muñoz, un desenlace polémico y muy protestado por el cuadro granota ya que justo antes el árbitro no señaló pena máxima por una acción similar en el área del Espanyol. El duelo arrancó con un tanto del danés a los dos minutos y el Levante cambió el signo del duelo en el 58 gracias a Dela. Pese a que ambos trabajaron para desencallar el empate, el conjunto visitante insistió con más claridad en el tramo final. No hubo desenlace en el Stage Front Stadium hasta el minuto 99.

El partido arrancó con nervios en las gradas tras los últimos resultados del bloque y la falta de fichajes en enero. Pero Martin Braithwaite cambió los tonos grises con un gol a los dos minutos. El delantero danés remató con la derecha una jugada iniciada desde un saque de esquina. El Espanyol empezó a lo grande. El dominio en el marcador, sin embargo, no se tradujo en el campo en los siguientes compases. El Levante apretó en ataque y estuvo cerca en varias ocasiones de firmar el empate con ocasiones sin concretar de Adrián de la Fuente y Dani Gómez.



Los catalanes cerraron espacios y evitaron sorpresas, aunque cedieron la iniciativa y no pudieron ampliar su ventaja. Su brillo inicial no tuvo continuidad en esta primera mitad, algo que intentaron reconducir en la segunda mitad. En la reanudación, los blanquiazules recuperaron rápidamente el tono ofensivo. Omar Sadik, en el 53, aprovechó un error defensivo para inquietar a Andrés Fernández con un disparo lejano y Braithwaite, en el 57, obligó a lucirse al meta con un remate de cabeza. De todos modos, el Levante dio la vuelta al choque cuando más crecido estaba el rival.

En el minuto 58, Pablo Martínez centró el saqué de esquina y Dela y, de primeras, clavó el balón en el interior del larguero y acabó en la red. El tanto equilibró el encuentro. No había dominador claro y ambos conjuntos medían sus acercamientos, protagonizando intensos intercambios de golpes. Carlos Álvarez, en el 78, alimentó el suspense desde la frontal con varios recortes en un espacio muy reducido, pero su disparo fue centrado y Pacheco paró el susto. A la contra, Salvi amenazó al cuadro granota: ningún equipo se conformaba con el resultado en el Stage Front Stadium.



Dani Gómez, ya en el descuento, estuvo muy cerca de deshacer el ataque. Remató solo desde el punto de penalti y congeló la grada. En los compases finales, el cuadro visitante llevó el peso e incluso reclamó penalti por manos de Keita Baldé cerca de la bocina. El colegiado no lo señaló. La polémica llegó en la siguiente jugada, cuando el árbitro sí marcó manos de Álex Muñoz. La diferencia de criterio fue muy protestada por el Levante. Braithwaite fue el encargado de lanzar la pena máxima y no falló.



Ficha técnica:



2-Espanyol: Pacheco; Omar El Hilali, Sergi Gómez, Víctor Ruiz (Cabrera, min.66), Ian Forns (Rubén Sánchez, min.76); Jofre Carreras, Aguado (Baré, min.85), Pol Lozano, Pere Milla (Salvi, min.66); Braithwaite y Sadik (Baldé, min.76).



1-Levante: Andrés Fernández; Capa, Dela, Muñoz, Álex Valle; Álvarez (Andrés García, min.80), Lozano (Romero, min.67), Oriol Rey, Pablo Martínez (Ibáñez, min.89); Dani Gómez y Bouldini (Clemente, min.81).



Goles: 1-0, min.2: Braithwaite; 1-1, min.58: Dela; 2-1, min.99: Braithwaite.



Árbitro: Arcediano Monescillo (comité Castilla-La Mancha). Amonestó a Víctor Ruiz (min.21), Lozano (min.25), Dela (min.30), Álex Valle (min.37), Sergi Gómez (min.57), Sadik (min.72),



Incidencias: partido correspondiente a la vigesimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Stage Front Stadium ante 19.594 espectadores.