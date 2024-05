Al Levante UD no le da para el ascenso

El Levante rescató un punto en el minuto 91 de partido con un cabezazo de Moha Bouldini que no le sirve de casi nada en su carrera hacia la promoción y que impidió el triunfo del Eibar (2-2), que con un doblete de Tejero en los dos tiros a puerta de su equipo había remontado el gol inicial de penalti de Dela y sumó un empate que le mantiene a tiro de piedra del ascenso directo.



La contundencia del máximo goleador de Segunda, ya con 67 tantos favor el Eibar, fue demasiado para un Levante que tuvo más y mejores llegadas pero que una noche más estuvo negado en el remate y que, de momento, se sitúa a tres puntos de la promoción de ascenso cuando solo le quedan tres partidos para acabar.



Sin tiempo a que los dos equipos cogieran ritmo, el Levante se puso por delante con el gol de penalti de Dela. No había visto Arcediano Monescillo la mano de Berrocal dentro del Eibar en una pugna con Brugué y el VAR avisó al colegiado. El central del Levante no desperdició el penalti y adelantó a los locales (1-0, m.11).



Al Eibar le costó reaccionar al gol y superado el ecuador de la primera parte no había llegado con peligro al área rival. Tuvo, sin embargo, el 2-0 Dani Gómez, quien recibió un buen pase de Lozano dentro del área pero no pudo batir a un acertado Luca.



Perdonó el Levante y lo pagó caro porque Tejero aprovechó un balón suelto dentro del área para batir con un chut durísimo a Andrés (1-1, m.31). Había sido el primer lanzamiento a puerta del Eibar en el partido, marcado por el derroche físico de las dos escuadras.



Un disparo alto de Lozano y otro intento de Dani Gómez ante Luca fueron las últimas llegadas del Levante antes del descanso. Pero la peor noticia para el Eibar fue la lesión de Bautista, el goleador que se retiró por una lesión muscular y que dejó su sitio a Corpas.



Empezó la segunda parte casi de forma idéntica, con otras dos ocasiones de Dani Gómez. Se agitó el partido con un pase vertical de Stoichkov a Corpas que desbarató Andrés y respondió el Levante con una carrera de Dani Gómez, tan activo como errático en la definición.



Sin jugar el mejor fútbol, Levante y Eibar lo daban todo. Volvió avisar Corpas, que casi llega a un centro lateral, y dio un paso adelante el Eibar, que presionó al Levante en su área. Se equivocó entonces Andrés García en un pase horizontal y lo aprovechó Aketxe para asistir a Tejero, que con un tiro cruzado puso el 1-2 en el segundo disparo a puerta de su equipo.



No le quedó más remedio a Felipe que meter a Fabrício y Bouldini en el campo, pero fue el Eibar el que pasó a dominar del todo el duelo, con Matheus y Mario al mando de las operaciones. Pareció quedarse sin gasolina el Levante cuando todavía faltaba algo más de veinte minutos para el final, pero se activó de repente.



Volvió a aparecer el VAR, pero esta ocasión para llevarle la contraria al Levante porque el gol de Brugué fue anulado por fuera de juego de su compañero Bouldini, que participó en la jugada (m.79). Casi se rehace a lo grande el propio Brugué, con una chilena más allá del punto de penalti que se marchó por arriba del larguero.



No merecía perder y sumó al menos un punto con un cabezazo de Bouldini en el 91 que le deja prácticamente fuera de la carrera por la promoción y que desbarató un triunfo que al Eibar le hubiera colocado en la segunda plaza a expensas de lo que hiciera el Leganés.



Ficha técnica:



2 - Levante UD: Andrés, Andrés García, Dela, Cabello, Valle, Carlos Álvarez, Giorgi (Pablo Martínez, m.80), Rey, Lozano (Fabrício, m.65), Brugué y Dani Gómez (Bouldini, m.65).



2 - SD Eibar: Luca, Tejero, Arbilla, Berrocal, Cristian (Correa, m.86), Mario Soriano, Vencedor (Venancio, m.70), Matheus, Stoichkov (Qasmi, m. 86), Aketxe (Konrad, m.70) y Bautista (Corpas, m.46).



Goles: 1-1, m.11: Dela. 1-1, m.31: Tejero. 1-2, m.61: Tejero. 2-2, m.91: Bouldini.



Árbitro: Arcediano Monescillo (Colegio castellano-manchego). Amonestó a los locales Giorgi, Rey y Dela y a los visitantes Matheus y Corpas. Expulsó por dos amarillas a Corpas en el minuto 93.



Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo novena jornada de LaLiga Hypermotion celebrado en el Ciutat de València, ante 15.651 espectadores.