El Levante UD empieza con un empate en Lezama (1-1)

El Amorebieta, recién ascendido, y el Levante, uno de los principales candidatos al ascenso a la máxima categoría, empataron a un gol este viernes en las Instalaciones de Lezama en el estreno de LaLiga Hypermotion, nueva denominación oficial de la segunda división del fútbol español.



Marcaron los goles el marroquí Mohamed Bouldini, que adelantó al conjunto visitante en el minuto 30, y Eneko Jauregi en el 64. Bouldini remató en el área pequeña una gran acción de Sergio Lozano y Adrián de la Funte 'Dela'; y Jauregi remachó sobre la línea un jugada tremenda de Alex Carbonell. Arrancó mejor el 'Amore', que no dejó percutir sobre el área visitante a través de varios centros de Seguín, varios de ellos en saques de esquina que provocaban los de Haritz Mujika.

| FINAL | ?? Lezama@SDAmorebieta 1@LevanteUD 1



• Gol de Bouldini

• Un punto para empezar

• El gol local se revisó en el VAR por posible mano



?? @LaLigapic.twitter.com/ElRNfJPN5U — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) August 11, 2023





Las ocasiones más claras de los azules en ese tramo inicial fueron un disparo de Carbonell y sendos cabezazos de Hernando y Etxeita, los tres alimentados por centros del zurdo guipuzcoano. Empezó a responder el Levante con un golpe franco desde la frontal, aunque escorado, que Lozano envió alto, y ya abrieron el marcador los de Javi Calleja en otra acción iniciada por Lozano.



Quien en otra jugada a balón parado, casi en la línea de medio campo, buscó la entrada por la otra banda de Dela a la espalda de la defensa local. El lateral metió el balón en el área pequeña y Bouldini fusiló casi sobre la línea a un Pablo Campo titular en el conjunto vizcaíno solo tres días después de llegar a su plantilla, cedido precisamente del Levante.



Dos disparos lejanos, del colombiano Quintero en un lado del campo y un voleón de Bouldini hacia la otra portería, ambos bien respondidos por los guardametas, dieron paso al descanso.



Mantuvo el choque la dinámica tras el descanso, aún sin apenas ocasiones. Las más relevantes un voleón de Seguín desde el vértice del área y un barrullo al otro lado del campo en el que Edwards se adelantó a Vezo en un balón que había enviado en el punto de penalti Bouldini.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



?? Joan Femenías lucirá ya el DORSAL 1?? hoy en Lezama ante la @SDAmorebieta



?? La salida de Cárdenas, cada vez más cercana. Estaba inscrito con el 1 pic.twitter.com/xkBupLoFRb — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) August 11, 2023



No pasaba mucho cuando llegó el empate en una jugada en la que lo hizo casi todo Carbonell pero marcó Jauregi. El centrocampista catalán robo un balón en la línea de medios visitante, se llevó un rechace y levantó el balón por encima de Femenías en la salida del meta levantinista, Pero, justo cuando entraba el balón, lo remachó Jauregi.



Ese toque pudo ser decisivo para la validez del tanto, ya que en rechace Carbonell se había llevado el balón con el codo después de que le tocase primero la pelota en el pie.



A partir de ahí casi todo lo importante ocurrió en el área local o cerca de ella. Como dos caídas, de Cantero y Rober Ibáñez, en la que el Levante pidió penalti, un disparo desde la frontal de Lozano que rozó el palo y otro lanzamiento desde el borde del área de un Rober Ibáñez que dinamizó mucho a su equipo antes de lesionarse ya entrando en el descuento.



No tuvo éxito en ese tramo final un Levante que parece recuperado del varapalo de la temporada pasada, cuando se quedó sin ascenso en el minuto 129 del último partido y el choque terminó en un empate que no le sabe mal al Amorebieta.



- Ficha técnica:



1 - SD Amorebieta: Campos; Jorge Mier, Manu Hernando, Xabi Etxeita, Iker Seguín (Félix Garreta, m.96); Luis Quintero (Dorrio, m.63), Alex Carbonell (Morán, m.85), Kwasi Sibo, Rayco Rodríguez; Ryan Edwards y Eneko Jauregi (Eraso, m.85).



1 - Levante UD: Femenías; Dela, Postigo, Vezo, Álex Muñoz; Oriol Rey, Giorgi Kochorashvili (Rober Ibáñez, m.70; Edgar, m.93), Oscar Clemente (Andrés García, m.77), Lozano; Cantero (Brugué, m.77) y Bouldini.



Goles: 0-1, m.30: Bouldini. 1-1, m.64: Jauregi.



Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité de Castilla-La Mancha). Mostró tarjeta amarilla a los visitantes Postigo (m.10), Cantero (m.34), Oriol Rey (m.46).



Incidencias: Un total de 1.297 espectadores presenciaron en el campo 2 de Lezama el estreno de LaLiga Hypermoton.