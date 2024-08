El Levante despierta buenas sensaciones en pretemporada

Tras conseguir una victoria 'in extremis' por 3-2 contra el Villarreal 'B', el Levante encadena diez partidos seguidos sin perder: cinco de pretemporada y cinco de la pasada campaña, con Miñambres todavía en el banquillo.

La victoria por 1-0 contra el Castellón -que no ha vuelto a perder desde entonces- y la goleada al Qatar SC supusieron un buen arranque de pretemporada. Dos empates contra dos equipos de Primera División como son Alavés y Valencia frenaron un poco el éxtasis, pero haciendo ver unas bases muy bien sentadas y un buen trabajo. Por último, la vuelta a la senda de la victoria contra el filial groguet deja un muy buen sabor de boca, no sólo por la victoria si no por cómo se consiguió y por las sensaciones que dejó: una remontada en los últimos minutos y un gran arreón del equipo en los momentos más difíciles del partido, como el gol del Villarreal 'B' nada más volver del descanso.

| FINAL | ?? Ciudad Deportiva de Buñol@LevanteUD 3@VillarrealCF ‘B’ 2



• Remontada del Levante en la recta final

• Buenas sensaciones

• Golazos de Pablo Martínez, Morales y Bouldini

• Muy buena primera parte de Víctor Jr.

•Debut de Borja Cortina



?? @LevanteUDpic.twitter.com/rPNm2r3erC — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) August 3, 2024

A falta de dos amistosos ante rivales de entidad, como lo son el Zaragoza y el Elche, los granotas ven ya por el rabillo del ojo su primera jornada de liga en el Molinón con muy buenas sensaciones. Se avecina una semana de mucho trabajo para los de Calero, que el viernes a las 19:00 se enfrentarán al Zaragoza en Teruel, y el sábado a las 21:00, contra el Elche en el Trofeo Festa d'Elx.