Leti Romero: "Con los fichajes, Valencia Basket ilusiona y sube el nivel más aún"

Apurando sus últimos días de vacaciones antes de incorporarse el viernes a la concentración de la selección española para tratar de convencer a Miguel Méndez y ser una de las doces elegidas que disputarán la cita olímpica de París, Leticia Romero, base del Valencia Basket, habla con COPE desde su Agüimes (Las Palmas) natal sobre sus sueños parisinos y el futuro taronja.

¿Cómo está, cómo lleva las vacaciones después del triplete conseguido?

Las vacaciones después de esta temporada saben muy bien, se disfrutan mucho mejor, todas estamos con el merecido descanso. Ha dado para desconectar y celebrar el triplete. Ahora con ganas de lo que se viene este verano.

¿Llega a desconectar del baloncesto totalmente?

En mi caso, estuve una semana sin hacer nada. Pero después, con la selección, pues ya empiezas a entrenar y hay que llegar bien. No excesivamente, pero no puedes estar tres semanas sin hacer nada.

¿Cómo son los primeros días en Agüimes?

Los primeros días son de saludar a gente que hace un año que no veo, porque vengo una vez al año, en navidades y ya en verano. Pero de año en año siempre hay cosas nuevas que ver.

Hace un año fue descartada para ir al Eurobasket. Este año llega como la líder del Valencia Basket del triplete, habiendo dado un paso adelante en su club...

Trato de separar siempre lo del club y lo de la selección, pero es cierto que cada vez me siento más cómoda en el equipo, que he dado un paso adelante, que llevo dos años aportando cada vez más. Con la mentalidad que voy a la selección ahora es con la de ser yo misma, es la única forma de que yo esté satisfecha conmigo misma, pase lo que pase. Así podré disfrutar de la experiencia.

¿Es eso que hemos visto esta temporada en su club?

Es verdad que me he sentido cómoda a la hora de asumir responsabilidades en los momentos que el equipo más me necesitaba o que veía que era momento de dar un paso adelante. Siempre trato de adaptarme al equipo pero lo importante es aprender a tener esa adaptabilidad sin perder la esencia de lo que yo soy. Sin eso, no voy a poder ayudar al equipo en su totalidad.

¿Se ve con más opciones de estar en los juegos de las que se veía hace un año de estar en el Eurobasket?

La selección tiene que hacer un equipo lo más competitivo posible, que se adpate a lo que el seleccionador quiere y las piezas tienen que encajar. Hay mucha competitividad en el puesto de base, muchas jugadoras que merecen ir, yo estoy ahí, es complicado, y la forma de ser lo más optimista posible es rendir al máximo, ser la jugadora que soy... así tendré más opciones de ir.

¿Qué le parecen los refuerzos que ha hecho el Valencia Basket?

Los refuerzos ilusionan, me gusta mucho como se está haciendo la plantilla, sube el nivel respecto al año pasado, que ya era muy bueno. Respetcto a la Liga y a la competición europea sube el nivel aún más, damos un paso adelante. Vamos a tener mucho rebote, va a ser complicado que nos quiten rebotes.