Las motos se acercan a Valencia

El máximo representante del mundo de las motos es Carmelo Ezpeleta, CEO de la empresa Dorna, la encargada de gestionar el Mundial de MotoGP y en una charla que ha mantenido sobre el futuro del deporte ha reconocido en Marca que el plan A que tenían previsto para el comienzo del campeonato sigue adelante a la espera de que el Gobierno de luz verde al arranque en Jerez el próximo 19 de julio.

"Parece que el Plan A es el que va a salir, es decir, centrarnos en Europa desde el 19 de julio y hasta noviembre, sin espectadores salvo que haya alguna sorpresa. Hay otra parte fuera de Europa que tendría que ser con público y en ello estamos, pero también lo diremos muy pronto para que los equipos sepan a qué atenerse", ha dicho.

Cheste podría cerrar las pruebas del Mundial en Europa con dos citas a finales de octubre y principios de noviembre

En esa conversación no ha entrado en el detalle de las fechas del próximo Mundial pero el Circuit Ricardo Tormo está en la mente de los organizadores. De hecho según informaciones de medios especializados en Cheste se podrían disputar las dos últimas carreras sobre suelo europeo que serían entre finales del mes de octubre y principios del de noviembre.

Preciosa imagen aérea del Circuit Ricardo Tormo

En cuanto a la ausencia de afición en las gradas de los circuitos, Ezpeleta le ha puesto una nota de humor al asunto: "bueno, al menos nosotros no necesitamos ruido extra, el ruido ya lo hacen solas las motos, que es uno de sus grandes patrimonios, no contemplamos gradas simuladas, e igual las usamos más para publicidad: somos una compañía de hacer carreras y darlas por televisión, y si no tenemos eso por muy fuertes que seamos en el resto de departamentos.. así que nos concentraremos en dar las mejores carreras posibles".