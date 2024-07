De Larrea dribla hablar de su futuro a las órdenes de Pedro Martínez: "Estoy centrado en el Europeo"

Sergio de Larrea es uno de los grandes talentos generacionales del baloncesto español. El base vallisoletano, a meses de cumplir los veinte años, formará parte de la primera plantilla del Valencia Basket 24/25 y el pasado viernes vivió el sueño de debutar en la selección española absoluta de la mano de Sergio Scariolo. De momento no ha hablado con su futuro entrenador, prefiere centrarse en el Europeo Sub-20. Antes ha pedido unos días libres para cumplir con los exámenes de la carrera universitaria que está cursando, Ingeniería Biomédica. Larry, como le conocen todos, ha hablado en COPE.

P: Lo primero, ¿cómo ha ido el examen?

R: A la espera de los resultados de momento, pero esperemos que bien.

P: Estabas con la absoluta de invitado, pero te marchas al Europeo Sub-20 y te han dado unos días para que cumplas con tus tareas de estudiante.

R: Sí, eso es. Me quedaban algunas cosas por terminar y con tantas cosas estos últimos días, he tenido que ir aplazando y aplazando hasta hoy que me he examinado.

P: ¿Te cuesta combinar estudios y baloncesto?

R: Es un poco de sacrificio. Si que es verdad que no hago todas las asignaturas y que me ponen bastantes facilidades pero bueno, es un sacrificio y cuesta hacerlo, pero a mí me gusta y lo hago encantado.

P: Tu debut del otro día con la absoluta. Se va a cerrar el segundo cuarto, cae la pelota en tus manos y un triple. Hasta Scariolo se removió en el banquillo. ¿Qué sentiste?

R: El momento era el que era. Juancho (Hernángomez) le dijo a Sergio (Scariolo) que me jugara yo la última posesión del cuarto. Cuando me llegó la bola sabía que iban a cambiar, que era lo normal y dije "pues bueno, vamos a improvisar" (risas).

P: Ves a Juancho y a Llull, que es el especialista en canastas sobre la bocina, que van a darte un abrazo alucinados. ¿Qué sentiste?

R: Mucha felicidad, es algo para lo que tampoco estás preparado y te viene un poco por sorpresa. Ver cómo reaccionó el banquillo y cómo reaccionaron los compañeros fue algo que nunca olvidaré.

P: Has sido plata en el Mundial Sub-17 y oro en el Mundial Sub-19. Ahora te viene el Europeo Sub-20, ¿ganas de sumar otra medalla al palmarés?

R: Sí, sobre todo, ganas de volver con mis compañeros, trabajar y conocerles más aún e intentar llegar a lo máximo, que ojalá sea una medalla.

P: ¿Has hablado ya con Pedro Martínez?

R: Todavía no sabemos nada, estamos centrados en el Europeo. Ya veremos.

P: Pero sabes que vas a ser base de primera plantilla.

R: Bueno, bueno. Todavía no se sabe nada (risas).

P: Si llega ese momento, te hará mucha ilusión, supongo ¿no? Además con un entrenador como Pedro Martínez.

R: Si se da el caso, estaré súper contento y agradecido al club. Iremos viendo.

P: ¿Qué se siente cuando todo el mundo habla de Sergio de Larrea como un posible proyecto de NBA? Sabes que hay bastantes jugadores de NBA que van a verte a tus partidos en Godella.

R: Intento estar ajeno a esas cosas. Es carne de cañón para subir los humos. Siempre intento estar con los pies en la tierra, mi familia me lo ha inculcado así. Oir hablar de mí me pone contento, pero ha habido muchos jugadores que han caído en ese error y yo no quiero.