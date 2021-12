El Valencia impone la lógica en la Copa

El Valencia acabó con el sueño que había vivido el CD Utrillas desde que se conoció el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey e hizo realidad la diferencia entre un conjunto de LaLiga Santander y uno de categoría regional (0-3). El equipo de la pequeña localidad turolense, al que la lotería del bombo federativo recompensó con uno de los premios gordos, volvió a la dura realidad.

Los habitantes de esta pequeña localidad de 3.000 habitantes tenían claro que caer era lo lógico, aunque la ilusión no tiene fronteras y soñar no cuesta dinero, por eso disfrutaron durante todo el partido animando a su equipo, que dio la talla a pesar de la gran diferencia entre un equipo profesional y otro de aficionados, y vivieron un acontecimiento que no saben si se volverá a repetir.

El Valencia no quería salir retratado de un enfrentamiento en el que tenía la obligación de ganar y ejerció de equipo superior desde el inicio para no dejar resquicio a la más mínima sorpresa.

Como era de esperar el conjunto valencianista se hizo con el dominio del esférico desde el saque inicial y durante los primeros 25 minutos movió el balón, pero sin encontrar huecos en el posicionamiento de su rival, que no sufría excesivamente en defensa, aunque tampoco era capaz de llegar a la meta de Jaume Domenech dado que cuando recuperaba el balón intentaba salir rápidamente a la contra y se precipitaba perdiendo el balón.

El Valencia no tenía prisa y al Utrillas le iba bien que no ocurriera nada sobre el terreno de juego con su portero siendo un espectador más.Sin embargo, el conjunto de José Bordalás encontró el hueco en el minuto 28 en una jugada por la derecha de Yunus Musah con centro raso al corazón del área que remató a las mallas Marcos André.

Con el marcador favorable el Valencia siguió manteniendo la posesión como forma de defender y desgastar al rival, que tuvo la oportunidad de empatar tres minutos después del gol levantino en un córner que lanzado por Daniel Martínez "Paki" buscó en gol olímpico y que se marchó fuera por poco.

El conjunto foráneo se encontró con un penalti a los seis minutos de volver del descanso por una mano del central Diaffara Bah. Lanzado por Denis Cheryshev fue rechazado por el guardameta del Utrillas pero el rebote lo recogió un atento Yunus Musah para anotar el segundo.

Con el partido decantado de manera clara el conjunto "che" siguió con su plan intentando desgastarse lo menos posible y que lo hiciera su oponente que conforme avanzaba el cronómetro acusó el cansancio y al que salvó de una mayor diferencia un inspirado Marco Lainez con varias paradas de mucho mérito.

Koba Lein acabó con las pocas ilusiones locales en el 70 con un gran lanzamiento de falta directa al que no pudo llegar el meta utrillense y que cerró la cuenta goleadora visitante.

Ficha técnica:

CD Utrillas: Marco Lainez (Aarón López, m.88); Judez, Edo, Diaffara, Gorgas (Machorro, m.88); Fleta (Cañas, m.81), Angel Hernández (Diaby, m.70), Lautaro; Paki, Manuel Pérez (Pablo Álvarez, m.70) y Matar.

Valencia CF: Doménech; Foulquier (Piccini, m.73), Diakhaby, Tárrega, Jesús Vázquez (Helder Costa, m.78); Musah, Racic, Koba Lein (Jason, m.78), Cheryshev (Lato, m.63); Marcos André y Maxi Gómez (Manu Vallejo, m.63).

Goles: 0-1. M.28. Marcos André; 0-2. M.51. Musah; 0-3. M.70. Koba Lein.

Arbitro: Soto Grado (Comité Riojano). Amonestó con tarjeta amarilla a Fleta, del Utrillas. Debutó en partido oficial con el Valencia el jugador César Tárrega.

Incidencias: partido correspondiente a la primera eliminatoria de Copa del Rey disputado en el campo de La Vega de Utrillas ante unos 2.400 espectadores.