Javi Guerra vuelve enchufado del parón: "Queremos que el sábado sea un día bonito en Mestalla"

Los parones de selecciones son a veces un incordio para los clubes, pero esta vez al Valencia CF le ha venido bien para que sus jugadores cojan ritmo tras el parón obligado de la DANA. Un claro ejemplo de ello es el de Javi Guerra, el centrocampista llega muy enchufado tras esta concentración con la Sub-21. Titular en ambos partidos, Santi Denia le ha entregado una buena dosis de minutos y el de Gilet ha respondido: gol, llegada y gran imagen en la parcela ancha del terreno de juego. Un tanto con dedicatoria especial a los afectados por la terrible riada de Valencia. Un lugar al que Guerra vuelve ahora con ganas de enseñar su mejor versión y encontrar la continuidad con Baraja. El Valencia CF, colista de Primera, lo necesita. El sábado, el equipo vuelve a Mestalla en el que será un partido especial

"Hemos pasado un momento muy duro pero queremos jugar para nuestra afición. Jugamos en Mestalla e intentar brindarles una victoria. Que sea un día bonito para todos y enviarle mucho apoyo a la gente que aún está sufriendo". En esos términos se refirió Javi Guerra en el micrófono de COPE al terminar el encuentro en el Carlos Belmonte. Un partido en el que se estrenó de cara a portería con la Sub-21... y pudo marcar otro. En los últimos tres partidos con La Rojita ha mostrado un gran nivel, sobre todo exhibiendo su llegada. Cerca estuvo de ver portería también ante Inglaterra y estrelló la pelota en el larguero en el triunfo ante Malta en el parón del mes de octubre. Esa faceta box-to-box que le caracteriza y también les pide Santi Denia: "El míster nos pide a los mediocentros que lleguemos al área".

Una participación con España de la que espera sacar una inercia positiva de rendimiento con el Valencia CF. El de Gilet quiere ganarse la continuidad con Rubén Baraja y poder echar una mano para sacar al equipo del pozo. El pobre comienzo de temporada de los de Mestalla ha venido acompañado de un bajón de rendimiento de sus jugadores más prometedores, cuestión que buscará revertirse en la vuelta a la competición tras 27 días sin fútbol. Hasta el momento, Javi Guerra ha sido titular en seis de los once partidos de LaLiga del Valencia CF y ha jugado tanto de '8' como de '10'. En algún tramo corto de partido El Pipo lo ha colocado de pivote, donde ha venido jugando con la Sub-21. Ante la baja de Pepelu por sanción, todo apunta a un centro del campo con el valenciano y Enzo Barrenechea o Guillamón ante el Real Betis.

Como siempre pasa con el Valencia CF de Peter Lim, el rabillo del ojo se encuentra en el mercado. Con un equipo que necesita a gritos refuerzos, la esperanza reside también en que no existan ventas de jugadores. Sobre todo por parte de Baraja, ante el miedo de que no traigan recambios. El club no se siente en la necesidad de tener que vender, pero el mercado marcará todo. Situación similar a verano. De hecho, el Valencia CF estuvo a punto de vender a Javi Guerra al Atlético Madrid el pasado verano, y no se descarta que los colchoneros puedan volver a la carga. La Premier League inglesa, que también se movió en agosto, no pierde el ojo sobre el fútbol y no ha perdido contacto con su entorno estos meses.