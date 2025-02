Javi Fuego: "Los jugadores han recuperado su nivel y el factor Mestalla es diferencial"

El sábado se miden en La Cerámica el Villarreal y el Valencia CF (21.00h). Un derbi regional en el que muchos han sido los jugadores que han vestido ambas camisetas. Uno de ellos es Javi Fuego, que llegó a disputar 117 partidos con la elástica valencianista. Hoy, retirado del fútbol y disfrutando de su Asturias natal, atiende los micrófonos de Deportes COPE Valencia para valorar el partido de este fin de semana.

¿Cómo vive el Villarreal-Valencia? ¿Qué espera del partido?

Son dos equipos en los que viví diferentes fases. El Valencia CF a nivel deportivo me marcó muchísimo. Fue el que más me marcó como jugador. Tuvimos un buen año con Nuno que nos llevó a jugar Champions. Disfruté muchísimo. Alcancé mi máximo nivel como futbolista y tengo un vínculo sentimental muy grande. En el Villarreal estuve mucho tiempo lesionado, una lesión rara de esas que ocurren y nadie espera. El trato humano fue tan tan bueno que tengo un vínculo muy grande con la familia Roig y el club. Es un partido que me fastidia bastante, ambos tienen objetivos muy claros y muy cercanos. Si lo pones en una balanza, sería más grave que el Valencia CF bajara a Segunda que el Villarreal no entrara en Champions. Me gustaría elegir que ganasen los dos. Confío en que queda mucha temporada y que las trayectorias de los dos equipos son ascendentes. Ojalá ambos consigan sus objetivos.

Villarreal Javi Fuego pasó por el Villarreal

El cambio en el banquillo del Valencia CF: Baraja por Corberán

Me dio pena la destitución de Baraja, Hizo un trabajo excepcional en el Valencia, pero es ley de vida. Nadie es eterno en un club. Como valencianista, todos estarán todos agradecidos a El Pipo y reconocemos su figura tan grande como jugador y como entrenador. Ahora toca otra época. Corberán ha entrado con buen pie salvo la eliminatoria de Copa. Parecía que podía hacer mucho daño pero las victorias en Liga están calmando esos resultados. De verte desahuciado hace un mes a verte un punto... Sabes que estás en la pelea. Los jugadores han recobrado esa ilusión y ese nivel que se les presuponía. Hay un factor diferencial que no tiene ningún equipo abajo que es Mestalla. Cuando empuja, juegas con uno más. En Mestalla es una realidad, no es de boquilla. Ese factor va a ser diferencial. Y el hecho de que los jugadores estén alcanzando un nivel superior al que tenían y ganando en confianza me hacen ser optimista de cara a un final de temporada que va a ser duro.