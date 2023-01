Javi Fuego, ex de Valencia CF y Sporting: "Me habría gustado jugar más en Mestalla"

El Valencia CF se mide esta tarde al Sporting de Gijón en los octavos de la Copa del Rey en El Molinón-Enrique Castro Quini. La vinculación entre ambos clubes es histórica. Muchos futbolistas han vestido ambas camisetas, algunos de ellos con un peso específico muy fuerte en Mestalla. Precisamente, una de las conexiones entre ambos equipos es la longevidad de sus estadios. Se trata de los dos feudos más antiguos del fútbol profesional. La presencia de los asturianos en Segunda, hace que el campo de la Avenida de Suecia, que este año celebra su Centenario, sea el más antiguo de Primera División.

La historia ya unió a estos equipos hace un siglo. La primera eliminatoria copera que disputó el Valencia CF tuvo lugar en El Molinón ante el Sporting de Gijón. Fue el 8 de abril del año 1923. Esa historia cruzada comparte varios nombres propios. muchos de ellos vinculados a la demarcación de delantero. David Villa se formó en Mareo y es leyenda de ambos equipos. Miguel Ángel Angulo llegó al VCF Mestalla procedente del filial del Sporting. Eloy Olaya, Wilmar Cabrera, Lucho Flores, Manuel Badenes, Quiliano Gago, Ricardo Alós son otros de los nombres propios en ataque han vestido ambas camisetas. También otros jugadores ofensivos como Pablo Rodríguez o Zurdi. En la posición de mediapunta, más recientemente Fran Villalba. Otro de los míticos, un referente bajo palos como Abelardo González, zamora del Valencia CF campeón de LaLiga en la temporada 1970-1971.

Recientemente retirado, Javi Fuego empezó y terminó su carrera en el Sporting de Gijón y pasó por el Valencia CF entre 2013 y 2016. Dejó huella en sus 116 partidos con la camiseta blanquinegra. Hoy ha sido protagonista en Deportes COPE Valencia, en la previa del duelo de esta tarde.

¿Cómo le va?

Muy bien. Me retiré hace año y medio y estoy disfrutando de los peques, de la familia, de los amigos... Viviendo en mi pueblo y haciendo cosas que no podía compaginar con el fútbol: bicicleta, montaña...

¿Por qué la retirada?

Creo que era el momento. Acabé mi carrera en el Sporting. Los dos últimos años en el Sporting fueron con sensaciones bastante difíciles. Venía de una lesión extraña en el Villarreal y no un buen año personal ni colectivo. Quería quitarme la espinita y con 37 años conseguí hacer una buena temporada, aunque no tuvimos la recompensa de meternos en el playoff de ascenso. Decidí que era el momento, no quería mover más a la familia, que tanto había dejado por venir conmigo tantas veces. Estoy orgulloso de haberlo hecho.

Tres temporadas en el Valencia CF, pero también pasó por Levante y Villarreal

Valencia es mi segunda casa sin ninguna duda. Si no tuviese tanto arraigo a Asturias estaría viviendo ahí. Tengo buenos amigos y buenas vivencias. Sigo sintiendo el cariño de la gente cuando voy.

¿Por qué se tiene que marchar del Valencia CF en su momento?

Buena pregunta. Fue una decisión que en su día fue bastante meditada. Tenía una oferta importante del Espanyol, pero yo no me quería ir del Valencia CF. La dirección deportiva apostaba por otros jugadores. No diré que me empujaron a irme pero casi fue eso. Creo que fue una buena decisión irme al Espanyol. Pero por mí habría seguido más años en el Valencia CF.

¿Qué recuerdos tiene del Valencia CF?

Me marcaron mucho los tres años. Mi historia deportiva es un tanto peculiar, porque consigo llegar al Valencia CF con 29 años, siendo un perfil de jugador bajo-medio, después de dos buenas temporadas en el Rayo, que fue fundamental en mi carrera. Llegó en un momento perfecto, con la madurez necesaria para disfrutar cada momento. Llegué con el hambre a tope de intentar comerme el mundo pese a que igual no era un fichaje muy ilusionante para la afición. Dejar el legado del trabajo y el esfuerzo. Echando la vista atrás creo que lo conseguí. Estuve en el hotel con Voro, Ochotorena, Lay Hoon... Algo bueno creo que he hecho por el club.

¿Qué ambiente ha visto en el hotel?

Hay respeto. La Copa ha sido importante para el Valencia CF en las últimas temporadas. Es un partido importante sin descuidar LaLiga. El Sporting está rindiendo bien en Copa y el hecho de que sea en El Molinón beneficia al Sporting.

El 6 que busca el Valencia CF

Ojalá me pudiese quitar diez años y ser una opción. Sé por las noticias que es la posición que intentan reforzar. Con la baja de Nico parece que queda un poco coja. El puesto de pivote en el Valencia CF viene muy condicionado por Albelda y el nivel superaltivo que dio. Hay que buscar ese tipo de perfil. En el mercado nacional hay jugadores que pueden encajar con ese perfil que en su día fui yo: a coste cero o bajo, con hambre y con estabilidad emocional. Ojalá acierten porque la temporada va a ser larga y cuanto antes se consiguen los puntos, mejor, por la mente de los chavales de un equipo tan joven.

¿Dónde ve al Valencia CF en el futuro?

No sé decirte dónde lo veo a medio plazo a final de temporada, pero espero que este proyecto tenga recorrido. Gattuso ha encajado bien en la filosofía del club. Se está apostando por gente joven que puede tener un recorrido muy largo y de mucho nivel en el fútbol español y europeo. Hay gente que aunque sea joven es muy contrastada. Sí me gustaría ver que el proyecto avance y no se vea cortado de repente por alguna decisión que nos sorprenda a todos. Me encantaría volver a ver al Valencia CF en puestos europeos y luchando por poder estar ahí arriba.

¿No se plantea volver al fútbol en los banquillos o despachos?

Al dejar el fútbol hice el curso de director deportivo, pero estoy en un impass de disfrutar cosas que en su día no podía. Tengo tres hijos pequeños que requieren de tiempo para disfrutar de ellos. Me vería más en la dirección deportiva que de entrenador si volviese al fútbol.