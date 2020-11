Importante lesión de Marinkovic

Se le acumulan los problemas a Valencia Basket en forma de lesiones. A las ya conocidas de Joan Sastre (le quedan unos dos meses) y la de Fernando San Emeterio, se une una muy importante: la del serbio Vanja Marinkovic, que tal y como ha desvelado Deportes COPE Valencia, ha sufrido una seria lesión en su hombro derecho que le impedirá enfrentarse mañana al Armani de Milán (21 horas en la Fonteta) y por el que aún no hay parte médico que especifique el alcance exacto de las molestias y, sobre todo el tiempo de recuperación. De hecho, ni siquiera se descarta que el de Belgrado tenga que pasar próximamente por el quirófano. El grado de preocupación en el seno del club es máximo .

Tampoco el entrenador Jaume Ponsarnau ha querido ser más preciso en torno a los plazos, pero sí ha explicado en rueda de prensa cómo se produjo esta lesión: "hasta que no haya un diagnóstico del alcance real no os puedo decir nada. Fue una jugada fortuita cuando trató de hacer un tapón, en el aire perdió el equilibrio y fue una de esas caídad duras y feas que podían repercutir en la espalda, pero fue más en su hombro y no os puedo decir nada más porque de medicina sé muy poco".

Una ausencia más que sensible para un jugador que no pudo comenzar la temporada hasta hace un mes y que ahora se ve obligado, de nuevo, a parar. Hoy, con un visible protector sobre su brazo derecho, ha querido estar junto a sus compañeros en la sesión de trabajo previa al partido de mañana.