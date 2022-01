Ilaix Moriba: “Vamos a poner al Valencia donde merece”

Ya es oficial. Ilaix Moriba llega cedido del RB Leipzig al Valencia CF, hasta final de temporada. El futbolista africano llegó ayer a la ciudad, a última hora del día pasó el reconocimiento médico y esta mañana ha firmado su nuevo contrato con el club. Ilaix tiene 19 años y espera, con su regreso a España, demostrar su valía tras no poder hacerlo en la Bundesliga.

Firma protocolaria del contrato



Mañana se pondrá a las órdenes de José Bordalás, en el que será su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna con sus nuevos compañeros. Sobre el terreno de juego, lucirá el dorsal número 23. “Yo solo quiero darlo todo en el campo, siempre intento hacer lo mejor y dar lo mejor de mí al equipo y lo que necesite el entrenador. Vamos a intentar hacer feliz a la afición y poner al Valencia donde se merece”, aseguró Ilaix Moriba a los medios oficiales del club.

Sobre su nuevo ‘hogar’, Ilaix es claro. “Mestalla es un campo difícil, la ciudad es maravillosa. Tengo que rendir lo mejor que pueda y dar todo de mí”.

Lucirá el dorsal 23



Hace unos días, debutó en competición oficial con su país, Guinea Conakry, siendo elegido mejor jugador joven del torneo africano en la fase de grupos. “Llego con la moral alta, he debutado con mi país en la Copa África y me encantó. Vengo muy motivado para demostrar lo que valgo . No me gusta perder”.

El segundo fichaje del Valencia CF en este mercado de invierno podría debutar, el próximo miércoles en el compromiso de cuartos de final de la Copa del Rey, en Mestalla, frente al Cádiz CF.