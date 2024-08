Hugo González, situación a resolver

Una de las cuestiones a resolver en los once días que restan de mercado es la situación de Hugo González. El canterano nacido en 2003, máximo goleador del filial la pasada temporada, se quedó fuera de la lista en el choque en Mestalla ante el Barça y las partes tienen claro desde principio de verano que la mejor solución para él es la cesión a Segunda, donde numerosos clubes se han interesado por él. Las opciones que había hasta ahora se han caído y se busca destino a contrarreloj para que pueda dar el salto natural que le corresponde tras demostrar su valía las últimas temporadas.

Baraja ha optado por David Otorbi (2007) antes que por él en esta pretemporada, y también en el primer choque de liga. El pasado viernes, el técnico explicó que quería una plantilla de 20 jugadores de campo para poder dar cabida a los canteranos que, eso sí, jugarían asiduamente con Miguel Ángel Angulo. Tras su rendimiento en el filial, se entiende que lo pertinente es que Hugo González crezca en Segunda. Por edad, no obstante, podría alternar primer equipo y Valencia Mestalla, como hizo de buen grado la pasada campaña. Iranzo o Ali Fadal jugaron el domingo con el filial, pero Hugo no lo hará hasta que no se cierre el mercado para continuar en el escaparate de primer equipo en busca de esa cesión a Segunda.

Hugo fue máximo anotador del Valencia Mestalla 2023-2024 con diez goles, a los que hay que sumar dos asistencias. Su fútbol y su efectividad de cara a portería demostraron que se le queda pequeña la Segunda RFEF, motivo por el cual las partes han entendido desde el principio del verano que, si Baraja no le entregaba un gran protagonismo, lo mejor era salir cedido a una categoría superior para foguearse y volver. Ahí es donde aparecieron numerosos intereses de Segunda, tal y como desvelamos en COPE.

El cercó se estrechó a principios de julio a Huesca y Eibar, que apretaron y mucho para firmarlo. El Valencia CF negoció abiertamente con la SD Eibar la cesión. Era la opción elegida por todas las partes, como avanzó est medio. De hecho, se le preguntó al director deportivo eibarrés al respecto de Hugo en una conferencia de prensa. El Eibar quería sí o sí una opción de compra obligatoria en caso de ascenso a Primera, cuestión por la que no pasaba el Valencia CF. Eso terminó rompiendo la operación.

Con el paso de las semanas los clubes de Segunda han seguido trabajando en sus equipos y ya no son tantas las opciones para sumar a préstamo al jugador, que en enero renovó con la entidad de Mestalla hasta 2027. El Valencia CF, mientras, intenta entregar gran parte de la responsabilidad salarial al club de destino, para ahorrarse la mayor parte de la ficha esta campaña. Es precisamente el extremo la posición que ocupa los principales esfuerzos del club y de Baraja en el mercado de verano, de ahí que se pretenda encajar las piezas con esmero y acierto.