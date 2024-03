Hugo González pide paso

Hugo González volvió a brillar con el Valencia Mestalla. Un día más. En esta ocasión anotando tres goles y dando una asistencia en el holgado triunfo de los de Angulo por 0-6 ante La Nucía. La aportación del atacante valenciano está siendo decisiva en un filial que acumula cuatro partidos sin conocer la derrota pese a medirse con equipos punteros de la tabla. El hecho de que se vaciara la enfermería del primer equipo y la llegada de Peter Federico le han restado presencia en las listas de Baraja, pero su rendimiento semana a semana demuestra que está para más. Sus 8 goles esta temporada llaman a la puerta en busca de una oportunidad.

Como contamos en COPE, renovó su contrato con el Valencia CF en el mes de enero, días antes de cumplir los 20 años. Firmó hasta 2027 para extender un contrato que terminaba este 30 de junio. Pese a las propuestas de cesión de equipos de Segunda en el mercado invernal, la decisión del jugador fue quedarse en Valencia para pelear por un sitio y competir por tener más minutos con los mayores, incluso tras la llegada de Peter. Todo con la convicción de trabajar para mejorar y crecer como futbolista. En esa línea, no dudó lo más mínimo en abrir la puerta de seguir jugando con el filial cuando El Pipo no le llamase. Entrena toda la semana con el primer equipo y compite a las órdenes de Angulo, con el que viene siendo decisivo. Los tres goles y la asistencia de ayer hay que sumarlos al tanto y asistencia que dio ante el CE Europa hace dos semanas para igualar a tres un partido que estaba perdido. Su entrada al campo cambió el choque.

Hugo González ha debutado esta temporada en partido oficial con el primer equipo con el que ha participado en 6 partidos de LaLiga y 1 de Copa del Rey, en el que fue titular ante el Logroñés. En uno de esos choques ligueros consiguió dar una asistencia ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Llegó a los seis años a la Academia VCF y acumula trece temporadas en el club, en las que siempre ha brillado por su potente disparo, por su capacidad de cara a gol y por su fuerza a la hora de encarar y desequilibrar. Con Angulo venía jugando en banda, pero el cambio de sistema a 5-3-2 los últimos partidos y la lesión de Mario Domínguez le han llevado a ser la referencia ofensiva, posición que ocupó también en pretemporada con el primer equipo. Fue ante el Nástic en un amistoso en el Puchades y anotó un gol de cabeza.

Preguntado por su situación visto su rendimiento en el filial, esto respondió Baraja el pasado 15 de marzo en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna: “Hugo el principio de temporada lo hizo con nosotros. Luego es verdad que su participación fue muy interesante. Hubo momentos en los que estuvo con posibilidades de jugar y participó en algunos partidos. No podemos asegurar que un jugador con ficha de filial pueda ser titular todos los partidos o disfrute de todos los minutos que él quisiera. Cuidamos mucho que si no participa con nosotros esté en una dinámica positiva con el filial, que juegue minutos, que crezca… Es un jugador que renovó con el club. La intención que tenemos es ver cuál es su recorrido, su futuro. Su momento ahora está en el filial y él sabe perfectamente que tiene que aceptar esta situación y trabajar para que cuando llegue su momento en el primer equipo, estar. O si hay alguna posibilidad (de cesión) que él pueda valorar en positivo como Tárrega coger experiencia y minutos, que a lo mejor no puede tener aquí. Nuestra confianza en él es total, pero es verdad que si no va a participar con nosotros es bueno que participe en el filial”

El talento y el rendimiento del chaval obligan a dar con firmeza el siguiente paso en su camino a la élite. Hugo González está respondiendo en el Valencia Mestalla y restan diez partidos de LaLiga en Primera para saber si volverá a contar con minutos a las órdenes de Baraja. El mercado veraniego del Valencia CF determinará si pasa a formar parte del primer equipo o se busca una solución en forma de cesión. Habrá que estar pendientes del rendimiento de Peter Federico para saber si el Valencia CF termina ejerciendo la opción de compra de 2 millones por su 50% que desvelamos en COPE, o si apuesta por un jugador criado en la última década en Paterna. Él, mientras tanto, se dedica a marcar con el filial. "Mi sueño es marcar un gol en Mestalla", aseguró en el acto de su renovación.