La hora de Cenk

La mala noticia de la grave lesión de Diakhaby ha cambiado el enfoque del final de temporada para Baraja. Obligado a reinventarse, tras la marcha de Paulista en el mercado de invierno y la decisión de no cubrir su baja, limita mucho las posibilidades para el técnico vallisoletano.

Cenk o Yarek. No hay muchos más. Si acaso, la posibilidad de retrasar a Guillamón al puesto de central como urgencia, una posición en la que Baraja no lo ha utilizado desde su llegada, pero con la vuelta de Pepelu y Javi Guerra a la titularidad del centro del campo, podría abrir la opción del futbolista de La Eliana como situación de emergencia. No parece la primera idea de Baraja que suele apostar por las cosas lógicas y no tanto por los “inventos”.

Ozcayar debe dar un paso al frente tras la lesión de DiakhabyVCF





Por eso todo apunta a Ozcayar. Al menos en la apuesta inicial, al menos para el sábado ante el Getafe, luego, el fútbol decidirá si hay continuidad con el turco o la variante de Yarek entra en escena. Cenk ha disputado un total de doce partidos esta temporada. Comenzó con tres titularidades seguidas, pero una concatenación de errores (el partido ante el Alavés en Vitoria lo señaló y Baraja lo sustituyó al descanso) mezclado también con malas actuaciones con su selección le llevaron al banquillo. Sin embargo, las lesiones y sanciones de Diakhaby y Paulista le volvieron a dar chance en el equipo. Pero ya era solo una cuestión de obligación más que de confianza. Baraja tenía poco donde elegir y eso dio un pase al turco. Encadenó tres titularidades de nuevo (Real Sociedad, Betis y Mallorca) pero regresó lesionado del compromiso con su selección y eso acabó definitivamente con sus opciones. Encadenó diez suplencias sin jugar un solo minuto. Estuvo en el escaparate por si Paulista no salía en invierno. Sin embargo, desde la marcha del central brasileño al Atlético de Madrid, su papel ha crecido. De los últimos cinco partidos, ha jugado en cuatro, dos de ellos completando los noventa minutos. Baraja lo ha escogido por delante de Yarek.

Yarek volverá a cobrar protagonismo con el primer equipoVCF





La presencia del chaval de la Academia se ha ido diluyendo en las últimas jornadas desde que debutara el pasado 7 octubre ante el Mallorca. Incluso debutó como titular ante el Girona, pero fue en la posición de lateral izquierdo ante las bajas de Gayà y Jesús Vázquez. Con 19 años, ha disputado nueve partidos con el primer equipo, dos de ellos como titular. Sin embargo, en las últimas diez jornadas, desde el partido en el Coliseum ante el Getafe, su papel ha sido residual, ha jugado apenas veinte minutos, incluso en los últimos seis encuentros no ha salido del banquillo. Mosquera-Yarek parece demasiada apuesta para Baraja, aunque seguro que el de Polinyà del Júcar tendrá más protagonismo de aquí al final de temporada. Es la apuesta del club, pero no se quiere precipitar su irrupción y provocar un efecto contrario. La intención de la dirección deportiva es llevar una linea gradual y controlada con el que se considera es una de las joyas emergentes de Paterna. En las últimas jornadas estaba jugando con el filial, alternando convocatorias con el primer equipo. Ahora Baraja lo necesita a full porque seguro que será una alternativa en lo que resta de campaña.

Ahora llega el momento de que Cenk de un paso al frente. Señalado desde que el club decidiera hacer efectivo el pago de la opción de compra de cinco millones al Olimpique de Lyon. Fue una decisión muy criticada por el importe y por su rendimiento hasta el momento. Decisión de Lim que no invertía en otras posiciones, como el caso de Rafa Mir, sin embargo, afrontaba el pago de la cláusula preferencial por un jugador, el turco, cuyo rendimiento estaba muy en entredicho. En sus botas está el cambiar la opinión generalizada. El infortunio de un compañero abre la vía para su propia reivindicación como futbolista.