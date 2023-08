Hola, Andrés Fernández; Adiós, Cárdenas

El nuevo portero del Levante UD, Andrés Fernández aseguró que está donde quería después de acabar su contrato con el Huesca y subrayó la facilidad que tendrá de adaptación al tener varios conocidos en el equipo.



"Vengo con ganas de ayudar y todos tenemos que remar en la misma dirección e intentar ganar cada partido. Estoy donde quería estar", dijo el nuevo jugador del Levante a los medios oficiales del club.



"Estoy muy contento y con mucha ilusión. He coincidido con algunos compañeros y eso siempre ayuda al aterrizaje en el club y estoy muy contento de que ellos están aquí", añadió Andrés, que también coincidió con Javi Calleja en el Villarreal.



El portero murciano, que firmó hasta 2024 con opción a una campaña más, destacó "el equilibrio" entre veteranía y juventud que hay en la plantilla del Levante para la próxima temporada. "Se ha hecho una plantilla bastante compensada y si somos capaces de poner cada uno lo mejor creo que vamos a conseguir tener un equipo muy equilibrado", indicó.





Cárdenas se despide del Ciutat de València

El nuevo portero del Rayo Vallecano, Dani Cárdenas, se despidió este viernes del Levante con una carta escrita desde "el corazón" y agradeció todo el apoyo recibido desde que llegó en 2013 al club valenciano.



"Sé que es muy difícil expresar lo que siento, pero me gustaría que lleguen estas letras a cada uno de vosotros como salen de mi corazón", apuntó en una carta publicada en sus cuentas en redes sociales.



El meta catalán aseguró que concluye "quizás una de las etapas más importantes" de su vida "en cuanto a desarrollo personal y profesional después de una increíble travesía que comenzó en el año 2013, repleta de aventuras, ilusión, crecimiento y sobre todo magnificas personas que me llevo para toda la vida".



"Todas y cada uno de las personas con las que he compartido cada momento de este bonito y brillante camino, que sepáis que tenéis un amigo para siempre, no puedo estar más orgulloso de la familia que he formado en mi hogar, en la que he sentido y siento mi casa", comentó.



Cárdenas también tuvo palabras para la que fue su hinchada durante una década. "Todos sabéis la conexión y el cariño que he sentido por este club y por todos los que forman parte de él. Siempre he sentido vuestro apoyo en cada partido y me gustaría pedir disculpas si en alguna ocasión no estuve a la altura, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Siempre seré un gran seguidor y estaré al tanto de los éxitos que este club logrará en el futuro, porque estoy convencido de que lo mejor está por llegar, que más pronto que tarde este escudo logrará el ansiado ascenso y retornará a la máxima categoría", remató el meta catalán en su carta de despedida.

Cárdenas firma con el Rayo hasta 2027