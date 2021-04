Gracia: “Nunca he hablado con Peter Lim”

No era una rueda de prensa cómoda para el técnico navarro. Lo sabía de antemano. Iba con la lección aprendida. Por ser justos, pocas lo han sido durante la temporada, a lo que ha contribuido, en buena parte, su enfrentamiento con el club y su propio talante. Las declaraciones de un miembro de su agencia de representación en el diario Las Provincias, lo había dejado a los pies de los caballos. Una y otra vez, Gracia había insistido a las preguntas de los medios sobre su relación con el propietario Peter Lim, que nunca había hablado con él, desde su llegada al banquillo de Mestalla. Pero en esas declaraciones, su agente advertía de lo contrario. Hoy ha tenido que salir al paso el entrenador desmintiendo lo dicho y reiterándose, con enfado, en sus palabras:

"No sé qué dirán otras personas, lo qué dicen, cuándo lo dicen, a quién se lo dicen, y no voy a comentar declaraciones de terceras personas en ningún momento. No he hablado con el propietario ni he intercambiado ningún mensaje con él. Me sienta realmente mal que desconfiéis de lo que os he dicho otras veces y volvéis a lo mismo. No tengo interés en mentiros, que haya otras personas que hablen, no lo sé. No he hablado nunca con el propietario. No lo conozco. No tengo más interés en hablar sobre ello. No tengo que dar explicaciones sobre mi relación con la gente que trabaja con mi agencia de representación".

Gracia insiste en que nunca ha hablado con Lim



Objetivo en el final de temporada



"Según avanza la temporada existe el desgaste de la competición, pero se acerca el final y los puntos en juego son cada vez más importantes. El profesional no necesita que nadie le recuerde lo importante que son los puntos en cada partido, aunque lo hacemos. El objetivo común es quedar lo más arriba posible y los jugadores tiene que cumplir, además, objetivos y motivaciones individuales. Todo repercute en beneficio del equipo".

Racic y sus molestias



“Tuvo molestias durante la semana ante la carga de partidos. Tanto Uros como algún otro compañero es lógico que tengan molestias, pero apenas le han impedido entrenar y tanto él como el resto, salvo Cillessen, están todos disponibles".

Maxi y su sanción de dos partidos



“La sanción se ajusta a las palabras del jugador que refleja el acta. Más allá de la valoración mía, ha habido sanciones similares. Se ajusta a lo habitual, a la justicia. Por lo demás, el tratamiento en el vestuario es una cuestión interna que, evidentemente, no voy a comentar públicamente”.

Betis, rival

Sus números dicen que tiene equilibrio entre los goles que hace y los que recibe. Vamos con la esperanza y la ilusión de ganar. La combinación de necesidad e ilusión es lo que buscamos, pero conscientes de que, para nosotros, cada partido es una final. El Betis es un gran equipo que lleva una trayectoria muy buena en los últimos meses, reflejando la gran plantilla que tienen.

Ferro tiene opciones ante la baja de Paulista



Guedes y su mejoría

"Uno nunca termina de saber la razón de ciertas cosas. Los jugadores pasan por momentos mejores y peores, como personas que son. Siempre ha sido un jugador que ha mostrado buena actitud. Es cierto que desde la segunda punta está contribuyendo mucho en ataque y con su trabajo en defensa. Estoy contento".

Piccini

"En el momento entre en convocatoria estará disponible para lo que sea necesario".

Kang In y su renovación



"Tendrá que contestarlo Kang In. No sé de qué depende su futuro. Es algo entre él y el club. Yo trato de ayudarlo para que, cuando sea necesario, ayude al equipo como está haciendo. Hay un gran jugador en formación, todavía es joven. Todo tiene su proceso. No tenemos que presionarlo. A mí me gustaría que siguiera mucho tiempo en el Valencia".

Gameiro cubriría la baja de Maxi en Sevilla



El equipo ha realizado esta mañana su última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva. Viaja hasta Sevilla esta misma tarde y repite objetivo, ganar lejos de su estadio, algo que no consigue en Liga, desde el pasado 10 de enero en Pucela ante el Real Valladolid. Con las bajas por sanción de Maxi y Paulista y por lesión de Cillessen. En la convocatoria ante el Real Betis, sí están, Diakhaby y Uros Racic que han arrastrado molestias durante la semana que les han impedido completar todos los entrenamientos en Paterna. En cuanto al once, la duda está en la pareja de centrales. Gracia ha juntado como en todas las sesiones a Ferro y Guillamón, un dúo inédito. Pero parece complicado que Diakhaby no juegue, más allá de que la pequeña sobrecarga muscular que sufre, le haga mañana iniciar desde el banquillo. Arriba, Gameiro ocuparía la vacante en el ataque de Maxi. Con la duda en el eje de la zaga, el once estaría formado por Jaume, Correia, Ferro o Diakhaby, Guillamón, Gayá, Soler, Racic, Wass, Cheryshev, Guedes y Gameiro.