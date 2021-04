Gracia: “No necesito que me estén diciendo que cuentan conmigo”

Problemas físicos

“Jasper (Cillessen) sigue su proceso de recuperación. Tiene buenas sensaciones y será en breve cuando sea un jugador disponible. Todavía no lo es. Tenemos la lesión de Correia. Las pruebas nos han quitado una lesión más grave, se reduce a un esguince y habrá que ver cómo evoluciona para poner plazos para que vuelva. Necesita un tiempo. Los demás, varios jugadores terminaron con diferentes molestias. Uros (Racic) ha entrenado con normalidad. Carlos (Soler) lo ha hecho un rato con el equipo. Hasta mañana mantendremos la incertidumbre”.

Superliga

“Yo creo que todo se puede mejorar. En esa lucha están los organismos responsables. Lo que no estoy es capacitado para tomar una serie de decisiones porque no tengo ni la información ni la responsabilidad. Hay que pensar en un fútbol mejor, con ese espíritu de mejoría constante, pero pensando en el fútbol. Llegar a decir que los jugadores no pueden jugar… vamos a proteger a los jugadores. No necesitan amenazas. Que piensen en ello”.

Entrar en Europa a raíz de las plazas que libere la Superliga

“Creo que debemos de tener una visión más global. Menos interesada, pensando en qué nos puede beneficiar o no. Yo pienso en qué es lo mejor para el fútbol. Luego ya veremos en qué situación queda el Valencia u otro equipo. No necesitamos ningún aliciente extra para dar lo mejor y tratar de ganar el mayor número de partidos posibles. No necesitamos más aliciente que defender a nuestro club y quedar lo más arriba posible”.

Momento de la sesión de trabajo en Paterna



CA Osasuna

“Osasuna está en un gran momento. Desde el partido que jugó aquí en Mestalla, ha salido victorioso y ha caído derrotado en tres ocasiones. Un rival muy exigente. Jugando en casa, no sé qué vamos a necesitar para conseguir la victoria. Deberemos de mostrar nuestros argumentos. Un rival muy comprometido, honesto, trabajador y que está haciendo las cosas muy bien”.

El once

“Influye el calendario. Tenemos que valorar los esfuerzos de los jugadores y tratar de sacar rendimiento a la plantilla. Todos los partidos son importantes, pero el próximo siempre más. Vamos a elegir el mejor once para jugar. No te voy a decir si haré muchos o pocos cambios”.

Su futuro

“Mi comunicación es más fluida porque le veo más a menudo. Le he visto hoy y hemos hablado unos minutos. Antes no nos veíamos tanto y hablaba menos. No necesito que me estén diciendo que cuentan conmigo. Ya sé el tipo de relación contractual que tengo. Doy por hecho cuál es mi opinión. El club entenderá que tengo un contrato. Ahora mismo todos estamos centrados en terminar bien la temporada. Si hubiera que hablar algo diferente, ya habrá momento. Ahora no lo es”.

Superliga

“Cada uno tiene sus opiniones. Yo pienso que el fútbol tiene que mejorar. Pero ese concepto cada uno lo ve según su propio interés. El que debe de prevalecer, es el de proteger el juego y a los protagonistas, los jugadores. Y eso no está pasando. Haremos lo que nuestra profesión nos deje y nos empuje a hacer. Ser capaces de satisfacer a los aficionados. No se trata ni de jugar muchísimos partidos, igual no es lo mejor para los jugadores ni para el aficionado”.

Sensaciones al volver a casa



“Para mí, me cambia la cara. El volver a Pamplona siempre es un motivo de alegría. Hace mucho tiempo que no voy y es una grandísima alegría. Ver el estadio, volver al Sadar, ver a gente conocida… me produce una gran alegría y una gran responsabilidad. Necesitamos hacer un gran partido y conseguir los puntos. Mi sentimiento es de agradecimiento hacia ese club. Desearle siempre lo mejor”.

¿Hay comunicación sobre la planificación futura?



“Yo, cuando me preguntáis sobre jugadores, os doy mi opinión sobre ellos. Sobre Kangin, ojalá se quede muchos años en el Valencia. Es un gran jugador, joven y con gran futuro. En el presente, como responsable del equipo, tengo que sacar rendimiento en el presente. En eso estoy, en tratar de preparar bien los partidos, ganar el mayor número de partidos posible. Cuando el club crea que debe de hablar conmigo de otros temas que no sea el presente, ya se hará”.

El fútbol

“Entiendo que hay unos grandes intereses económicos. Los responsables de tomar esas decisiones, creen que es oportuno tomar ese camino. Como parte del fútbol, tenemos que aceptar ciertas cosas. Creo que igual, hay un número de partidos que se podrían adaptar. Proteger a los jugadores de tanta lesión. No creo que sea lo mejor para el espectáculo”.

¿Participará en los fichajes?

“Yo no dije que no lo hice en verano. En verano sí que hice un gran esfuerzo por intentar ayudar, estar más cerca en tomar algunas decisiones. Como vi que no aportaba o que no tenía efecto ese trabajo, no tenía sentido y aceptaba las decisiones del club. Sigo en la misma situación. Si me preguntáis por algún jugador de mi plantilla, daré mi opinión”.