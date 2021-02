Gracia: “¿Los fichajes? Para mí son los mejores y los voy a defender a capa y espada”

Cómo está el equipo

“Todos están bien, tenemos la lesión de Cheryshev que entrena al margen del equipo. Todos están disponibles, incluido Gayà. La plantilla está muy ilusionada con la posibilidad de encadenar dos victorias consecutivas. Queremos de una vez por todas conseguir seis puntos de manera consecutiva”.

Fichajes de invierno

“Mis decisiones son las que son y hablan por sí mismas. Elijo a los que están mejor y no hay otra razón”.

Cillessen, ¿titular?

“No voy a decir quién va a jugar, a medio plazo no lo sé. Trato de ser justo. Tomé la decisión de hacer un cambio. No lo he hecho por desconfianza hacia el trabajo de Jaume. Es una pieza importantísima en el equipo, jugando o no jugando. Veremos por quién optamos. Los dos y Christian son porteros de garantía”.

Maxi Gómez, siete partidos consecutivos sin marcar

“Es una pregunta para él, cómo se encuentra. Yo le veo realmente bien, entrenando muy bien. Ilusionado y con ganas de mejorar. En cada partido se entrega al máximo y, más allá de todo, es una pieza fundamental en el equipo y lo va a seguir siendo”.

Situaciones del juego

“Me preocupa el intentar mejorar las diferentes fases del juego. En ocasiones hemos hablado más del trabajo defensivo, ahora estamos encajando menos goles. Vamos mejorando nuestro juego de ataque, no solo un registro”.

¿Está contento con su trabajo?

“Yo no voy a hablar de mi contrato. La valoración de mi trabajo ya la hacéis vosotros a diario. Mi opinión es que, en una situación difícil como la que estamos viviendo, se están revalorizando una serie de activos dentro de la plantilla. En cuestión de dar valor a los jugadores que tenemos, estamos dando un paso hacia adelante. Los resultados queremos que sean mejores para poder estar todos un poco más contentos”.

Getafe CF

“Ya sabemos lo que es el Getafe, lo que ha sido y lo que será. No nos va a sorprender en cuanto a estilo de juego. Un equipo que se entrega al máximo físicamente, necesitado porque lleva una racha de resultados negativa y que en casa dará todo por conseguir cambiar esa dinámica. Ponernos a su altura en entrega, en intensidad. Aplicarnos al máximo para conseguir los puntos. Intentar sacar ventaja de sus necesidades”.

Cheryshev

“Tiene unas molestias. Ha entrenado al margen del grupo pero está saliendo al campo. Posiblemente la semana que viene pueda estar con el equipo, pero no lo puedo garantizar al 100%”.

Piccini

“Una cosa es, hablar de cuándo va a estar disponible y cuándo tendrá minutos. Necesitaba un tiempo, está mejorando. El trabajo individual le está ayudando a tener un mejor nivel y tiene que seguir trabajando. Está completando sesiones de juego y podríamos hablar de completar entrenamientos. Se está acercando a un nivel mejor. Cuando le veamos al 100% lo haremos”.

¿Conversación con Lim?

“Ya considero hasta casi un poco personal con quién hablo o con quién no hablo. Ya sabéis cómo está la comunicación con el club. Ya me dijo que se iba y hasta que vuelva no hablaré con él. Me parece normal, en otros equipos no es diaria. Con el propietario ya sabéis que no he hablado”.

¿Opinó sobre los fichajes?

“De eso ya os contesté. No sé si no queréis dar crédito a lo que os digo. Ya os dije cuándo me enteré de los fichajes. Después del partido, se me informó de que llegaban y al día siguiente llegó alguno. Intentando evitar cualquier polémica, os dije que son mis jugadores y para mí son los mejores y los voy a defender a capa y espada. Otra cosa es la distribución de minutos. Trataré de dar opción a quien nos pueda ayudar. Son nuestros jugadores, nuestra plantilla y para mí todos son iguales”.

Diakhaby

“Se encuentra bien, ha completado toda la semana con el equipo. Todos los centrales están disponibles y todos tienen opciones de jugar con una gran disposición de ayudar”.

Pocos minutos de los fichajes

“No voy a hacer distinciones entre recién llegados y los que ya estaban. Son mis jugadores y elijo entre los que tengo a los mejores para el siguiente partido. No hay problema físico ni de otro tipo. Es una elección de jugadores y nada más”.

Bordalás

“No sé la situación de los demás. Bastante tengo con lo mío y de preocuparme por lo mío y tratar de hacerlo bien. Considero que ha hecho grandes cosas y es un entrenador con una gran trayectoria ganada a pulso”.

Rivalidad con el Getafe CF

“Es cierto que hay unos enfrentamientos atrás que estoy al tanto de lo que sucedió porque los vi. Pero es presente, otra historia y desde luego ya tuvimos un enfrentamiento en primera vuelta, disputado, con cada equipo dando lo máximo. Lo pudimos ganar, con contras para matar el partido. Luego, casi lo perdemos para al final empatar”.