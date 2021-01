Gracia: “Mi grado de compromiso e implicación es máximo”

¿Cuál es su grado de implicación con el club?

Mi grado de compromiso y de implicación es el máximo. El mismo que el día en que firmé. Es cierto que pasa el tiempo, pasan muchas circunstancias pero mi implicación, mi ilusión es máxima. Y más en estos momentos en los que los resultados no nos acompañan y no son los que esperábamos. Es cuando más creo que necesitamos estar unidos y es el momento en el que más dedicación, ilusión y esperanza tengo.

¿Cómo ha preparado el partido?

Todas las preparaciones son diferentes. Trabajo, rival, entrenamientos… por ese lado ha sido parecido a otras semanas, con la diferencia de enfrentarte al Cádiz con su estilo de juego y con los jugadores que disponemos. Cada partido que pasa, viniendo de la derrota, queremos volver a la senda del triunfo. Ganar y conseguir tres puntos porque la necesidad es mayor.

¿Cuál es el ánimo del vestuario? ¿Existe miedo?

El estado anímico del vestuario, estaba dolido, roto, deshecho por el esfuerzo frente al Granada. Fue un partido que nos dejó tocados por el esfuerzo hecho. Poco a poco el equipo ha ido retomando la fe y la confianza. El equipo está muy vivo, muy animado. Vamos a ser capaces de conseguir los tres puntos. Es cierto dónde estamos y queremos ganar para salir de esas posiciones y avanzar. El objetivo no solo pasa por ganar un partido.

Maxi y Esquerdo

Por qué no jugó Maxi Gómez frente al Granada

El equipo está muy unido. No hay ningún tipo de problemas entre jugadores ni cuerpo técnico. El motivo de mis decisiones son puramente tácticas y técnicas. Con Maxi, tal y como está entrenando, estoy muy contento y no tengo ningún problema ni personal ni profesional.

Piccini

Es un jugador cedido, empezó con nosotros y ahora está en otro equipo. No es un jugador nuestro y tengo poco que decir.

¿Volvería a poner su cargo a disposición del club?

Yo lógicamente no contemplo en el futuro que las cosas me vayan a ir mal. A pesar de la situación en la que estamos, confío en el trabajo y en que conseguiremos buenos resultados e iremos mejorando. Es cierto que estamos con los puntos que estamos y que estos últimos partidos no hemos conseguido una victoria. Solo ha habido un partido en el que hemos perdido por dos goles de diferencia. No es una excusa, pero yo valoro para expresar mi confianza y convicción para conseguir mejores resultados. Estoy animado, convencido de que mejoraremos los resultados.

Lato conduce

Falta de minutos de Kangin Lee

Ha formado parte de muchos partidos. Pasó durante un tiempo, aislado. Volvió con el equipo y es cierto que han participado otros compañeros. Pero, él lo sabe. Yo sé lo que es Kangin para mí, un jugador importante y lo va a demostrar en los próximos partidos. Es un jugador muy válido, muy bueno y que tendrá sus minutos y los aprovechará.

Falta de experiencia

La falta de experiencia solo tiene una cura: jugar. Sabemos que con nuestra plantilla tenemos que invertir en minutos con jugadores que no tienen esa experiencia. No quiero desviar la atención: no creo que el problema sea la falta de experiencia. La juventud conlleva esa falta conciencia y ese atrevimiento y descaro que muchas veces los más veteranos la viven desde una mayor responsabilidad. Lo que es importante es ver a veteranos y a jóvenes unidos como percibo. Están convencidos de mejorar la situación. En eso estamos trabajando.

El ánimo del vestuario

Por supuesto que lo noto del día de hoy a después del partido frente al Granada. Hay una diferencia que mejora el tiempo y el trabajo. Es la medicina para curarlo. Entre todos hacemos una piña. Para un mal resultado lo mejor es centrarse en el siguiente partido. Trabajo, compromiso y responsabilidad de los jugadores hacia el club también.

Gameiro golpea

Necesitados de la victoria

Cada partido que pasa hay más necesidad siempre que no consigas esa victoria y somos conscientes de ello. Aprecio mucho al Cádiz y les deseo siempre lo mejor. Reconozco todo el trabajo que está haciendo su entrenador, no es flor de un día. Es en base a mucho trabajo bien hecho. Está compitiendo muy bien, sacando mucho partido de los recursos que también tiene y con ese peligro en su contraataque. Es un buen bloque que tiene muy claro a lo que juega.

Wass en el doble pivote

Muchas veces, me pasan alguna información y no dais ni una. Alguna vez intentáis adivinar el once y hemos trabajado el partido pero nunca con un once titular de cara al próximo partido. La opción de Dani (Wass) de lateral o medio siempre la valoramos.