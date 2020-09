Gracia: “No sé si Corona está al 100% al tanto de todo o si realmente no lo está”

Partido SD Huesca

“Es un partido en casa frente a un rival que debíamos de haber tenido más control, con balón y sin balón. No estuvimos fluidos y no generamos ni domino ni ocasiones de gol. El gol lo logramos sin apenas llegadas previas, en una acción a balón parado. Tenemos que seguir creyendo en esas acciones pero a nivel de juego debemos mejorar. Defensivamente, también. Hicimos un gran esfuerzo pero seguimos concediendo demasiados tiros. No era lo que queríamos ese punto, pero después del partido habría que valorarlo porque no hicimos muchos méritos para más”.

Mercado de fichajes

“Preferiría centrarme en el próximo partido y darle la importancia que tiene los tres puntos. Será un partido muy exigente, contra la Real Sociedad en un campo que no se nos ha dado bien. No hay muchas novedades, no las tengo”.

Javi Gracia en pleno entrenamiento

Exigir la Europa League

“No lo sé. Al final, a día de hoy, no sé la plantilla que voy a tener. No es justo hacer ese tipo de valoraciones. Cuando tengamos la plantilla, te diré que necesitamos tiempo para ver cómo estamos compitiendo. El análisis que hago es que ha sido noveno, y la media de las últimas cinco temporadas ha sido entre el octavo y el noveno. Se nos han ido los jugadores importantes que se nos han ido, no hay fichajes… vamos a ver. Quiero ser el mejor, ser los mejores. Vamos a ver dónde nos pone la competición”.

Miguel Ángel Corona

“Con Corona hablo todos los días. Pasamos muchas horas en la Ciudad Deportiva, comemos juntos. Él ya sabe mi opinión y yo sé la suya, su posición. No hay muchos comentarios por su parte de lo que se va a hacer en los próximos días. No sé si él está al 100% al tanto de todo o si realmente no lo está. Espero que me comuniquen las cosas, trato de ayudar pero en estos momentos estoy un poco al margen”.

Cómo está anímicamente el equipo y usted

“Tenemos que mejorar a nivel defensivo. No por los resultados, los goles encajados. Tenemos que mejorar nuestro trabajo defensivo. Hemos bajado ese nivel, hemos dado muchas concesiones. Es lógico que veamos una mejora de forma individual y de forma colectiva. Vamos a mejorar con el tiempo. Con recuperación de jugadores, con posibles incorporaciones, con lo que sea. Me encuentro bien, trabajando el día a día, con la ilusión de ganar el próximo compromiso y de ayudar a mis jugadores. Anímicamente bien. Con la ilusión de los comienzos. Queda mucha Liga por delante”.

Guedes y Cillessen

“Jasper (Cillessen) está entrenando con el equipo. Viene de una lesión y necesita tiempo para estar a su mejor nivel. Su disponibilidad va a ser inmediata. Gonzalo (Guedes), no me gusta individualizar. Cualquier análisis crítico hacia cualquier jugador, se lo debo decir a él. Son lógicas las sustituciones en el inicio. Gonzalo, como el resto del equipo, no estamos en nuestro mejor nivel. Gonzalo pasó por algunos problemas físicos, algunas molestias. Es un gran jugador y volverá a estar en su mejor nivel”.

Anil Murthy y Javi Garcia chocan sus puños

¿Se está mordiendo la lengua? (mercado de fichajes)

“No es que me muerda la lengua, es que no tengo nada que decir. Quiero ser respetuoso, pero no tengo nada que decir. Lo manifesté en su momento porque era el momento oportuno de dejar las cosas claras. Me veo en esta situación de cada partido, en rueda de prensa. Lo entiendo. Pero ni me muerdo la lengua ni me siento mal por ello. Es parte de mi trabajo. No os puedo decir más. Corresponde a otra persona”.

¿Qué le falta al equipo?

“Yo creo que ahora mismo, al equipo, nos faltan bastantes cosas. Pero no todas son achacables a la falta de jugadores que tienen que venir. Tenemos que asumir la responsabilidad con los jugadores que tenemos. Con esta plantilla actual, tenemos que mejorar nuestro juego ofensivo. Tenemos capacidad para hacerlo mejor. Más allá de las incorporaciones que vengan.

Se ha alejado de la toma de decisiones en fichajes

“No es algo reciente. Cuando manifesté antes del comienzo de la temporada la situación, la finalidad era esa. Yo ya lo comuniqué: intento ayudar, estoy a disposición del club, abierto a colaborar en lo que se me pida. Ya hice un interés grande viendo las necesidades y dificultades que tenía el club, proponiendo cosas. Viendo la manera de actuar del club, no tiene sentido. No me corresponde seguir con eso porque no veo resultados. Prefiero dedicar tiempo a entrenar y trabajar”.

Riesgo alto sin fichajes

“Creo que lo lógico es que cuanto antes sea posible hacer las cosas, mucho mejor. Más opciones de obtener resultados. Las circunstancias son las que son, no está en mi mano. Tengo que ser exigente conmigo mismo y tratar de mejorar el juego del equipo con la plantilla que tenemos. Tenemos que tratar de dar una mejor imagen y conseguir los mejores resultados. Cuanto antes se tengan los refuerzos, muchísimo mejor. Estamos en la última semana y no vamos a hacer ascos a que vengan refuerzos y ayuden al equipo”.

Kangin, suplente

“Cada partido es diferente. Contra el Huesca en casa, pensábamos que la situación del rival, nos daba opción para tener mejor la presencia de dos delanteros. Manu (Vallejo) está en un buen momento y creíamos que era la mejor opción y tener más presencia en el área rival. Con Kangin tenemos otro tipo de virtudes como equipo. De cara al próximo partido, tenemos que valorar. Juega muy bien la Real Sociedad. Buscaremos la mejor solución. Pistas daremos pocas, pero Kangin es una opción y la valoramos mucho porque creemos que nos dará mucho esta temporada”.

Situación peculiar con Lim

“Cada uno en su posición hace su trabajo. No solo pasa aquí, pasa en todos los clubes. Luego tiene que haber un consentimiento desde la presidencia, el Consejo… No lo sé. He estado en situaciones diferentes donde no tenía conocimiento o que sin mi aprobación final no se hacían. He estado en todas”.

Sin fichajes, se le puede caer el equipo

“Confío que con los jugadores que tengamos, al 100% que vamos a ir mejorando día a día. Ese es mi trabajo. Ponemos toda nuestra voluntad en ello. La competición es dura, exigente. Es el comienzo y hay que ser crítico, exigente y optimista también. Lo demás, es día a día, ir trabajando. No sé si se va a caer o no.

Relación con Murthy

“Mi relación con el presidente. Hablé con él hace dos semanas. Cuando estuve reunido con él. No por mis declaraciones. Desde entonces le he visto en el avión a Vigo. No he tenido más contacto con él. Para hacer mi trabajo en el día a día con el equipo tampoco lo necesito”.

Real Sociedad

“Es uno de los mejores o el mejor equipo que está jugando. Ya no por plantilla, sino porque es un equipo que está hecho. Nos va a exigir mucho”.

Carlos Soler

“Está entrenando con el equipo, en parte. Todavía será pronto. Vamos a ver si para el día del Betis puede llegar a estar disponible. No lo sé. Para afrontar un partido de inicio y jugar una gran parte de él, no está. Su posición: tiene virtudes para ser polivalente. Nos da esa opción para, en función de las necesidades del equipo, valorar dónde nos puede ayudar más. Por dentro, por banda…”.