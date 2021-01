Gracia: “El club sigue trabajando en tratar de incorporar a un jugador que refuerce al equipo”

Mercado de fichajes

“Estoy en la situación que estábamos la semana pasada. No tengo noticia de ningún avance con ningún jugador. Estoy centrado en lo nuestro que bastantes partidos tenemos. Más centrado en eso que en otras cosas”.

¿Recupera efectivos? Paulista, Gameiro, Soler

“De cara a mañana tenemos, salvo sorpresa de última hora, tenemos disponible la plantilla casi en su totalidad. Cillessen sigue en su recuperación. Los demás estarán disponibles. Gabi (Paulista), Kevin (Gameiro), Carlos (Soler)… creo que estarán disponibles”.

Gracia con mascarilla

¿Una final contra CA Osasuna?

“Es el mismo calificativo que empleábamos en la rueda de prensa anterior cuando fuimos a Valladolid. El siguiente será una final y con esa actitud afrontamos todos los partidos. En Copa, porque si no ganas estás fuera y en Liga, todavía estamos todos más responsabilizados de cada punto que hay en juego y de cada partido. No me extraña que los jugadores hagan alguna declaración en ese sentido. Son conscientes, responsables y saben de la importancia de cada partido”.

Refuerzos y reuniones con el presidente

“El contacto que he tenido con el presidente, ha sido hace tres días, en una parte del entrenamiento que vino a ver. Y una reunión con él antes de ayer. Me comunicó que el club estaba trabajando. Sigue trabajando en tratar de incorporar a un jugador que refuerce al equipo. Mi opinión es que tienen ese interés en reforzar al equipo. Yo sigo centrado en mi trabajo”.

CA Osasuna

“Es el equipo de mi tierra, de mi casa, de mi familia, de mis amigos. Un partido muy especial. Un club al que, esté donde esté, siempre lo sigo y le deseo lo mejor. Un rival muy necesitado de puntos. No está consiguiendo ganar en sus últimos compromisos, salvo en Copa. Ha conseguido muchos empates, muy combativo. Muy comprometido con su club. Dentro del estilo que ellos manejan, tienen variantes: jugar con dos puntas o de jugar con solo un punta, tres en el centro. Ante las ausencias que tiene en la línea defensiva, incorporará nuevos centrales y que cambie el equipo en esa línea. Un equipo que te exige muchísimo”.

Gayà golpeando

Relación con Murthy y el mercado

“Me preguntáis por la reunión y os lo traslado. Yo creo que siguen trabajando porque me lo han dicho y que hay interés. No lo digo con ninguna connotación de escepticismo. Ya dije que he trasladado cuál es mi posición en ese tema. Transmití las necesidades y el club dentro de las posibilidades que tenga tratará de hacer lo que pueda”.

Priorizan la Liga o la Copa sigue abierta para competir

“En ningún momento se me ha hablado de prioridades o de centrarnos en una competición o en la otra. Jugamos cuatro partidos en los próximos 10 días. Ojalá puedan ser seis en 18, será sinónimo de avanzar de ronda. Tenemos que entender que habrá que repartir minutos y dosificar plantilla, siendo competitivos en las dos competiciones. Importante es la Liga, importante es la Copa”.

Séptima plaza: ¿es posible?

“Ahora mismo no pienso en qué posición vamos a conseguir a final de temporada. No me parece mal que mis jugadores tengan objetivos ambiciosos. Creo que puede ayudar y muestra ese estado anímico del jugador que es positivo que mire hacia arriba y tenga esa ilusión de conseguir algo. Me parece bien. Muestra el estado de la plantilla. El momento actual te dice que los jugadores se sienten con la confianza que dan los resultados. Seguridad, optimismo. Es fruto de los partidos, del trabajo, de los resultados. Son dinámicas que tenemos que aprovechar y estirar al máximo posible”.

Kang In dispara

Soler y Paulista

“Los dos, son casos diferentes. Gabi (Paulista) creo que en este tiempo ha hecho un gran esfuerzo por tratarse todo lo que fuera de su parte. Se ha hecho una muy buena recuperación. Ha estado entrenando con el equipo. Lo de Carlos (Soler) es más reciente, surge cerca del partido. Él también, hoy, ha entrenado, tiene alguna molestia y no vamos a correr riesgos. Pero no quiero dar más pistas”.

Centro del campo

“Alternativas, son los jugadores que tenemos. Lo que hemos utilizado está claro. La pareja más utilizada ha sido Carlos (Soler) y Uros (Racic). Luego han entrado en rotación Esquerdo, Koba o Wass. Esas son las opciones que tenemos. No quiero ser más preciso en si Carlos va a estar o no de inicio. Creo que puede estar disponible”.

Evolución de Correia

“Creo que está teniendo una evolución similar a la mayoría de los jugadores. Con trabajo, partidos y experiencia van cogiendo seguridad y confianza para rendir mejor. Actuó, luego no participó tanto. Volvió y jugó bastante partidos seguidos. Pensamos que lo puede hacer por su físico y porque es la mejor opción que hemos tenido. De cara al futuro, sabemos que tenemos con otras opciones como Dani (Wass), o Guillem (Molina) o incluso otra alternativa. Está cogiendo confianza, seguridad y poso. Estoy contento con su rendimiento”.

Qué le obsesiona del juego

“Ganar va ayudándote a que ese trabajo de mejora sea más real y más posible. Los registros en cuanto a goles encajados era excesivo. Y debemos de ser más sólidos, que conceda menos ocasiones. Estamos acercándonos un poco más. Debemos mejorar todavía mucho. Esa es una fase importante del juego en la que trabajamos. Tener esas variantes dentro del juego ofensivo. Tener más posesión que el rival, controlar el juego desde la posesión, ahí debemos mejorar”.