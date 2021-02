Gracia: “Claro que hemos salido a ganar”

Fichajes

“No solo tengo en el equipo las incorporaciones. Venimos con una plantilla de más jugadores con la que estamos trabajando. En función de su trabajo y de la evolución de la semana decidiremos. Siempre estoy abierto de elegir la mejor manera de jugar. Si hay que cambiar de sistema se cambia. Soy más de tratar de elegir a los jugadores que estén en mejor momento. Los nuevos jugadores pueden jugar en el 4-4-2 y en otros también”.

Marcelino y Gracia

Objetivo

“Ya sabes que a nivel de objetivos, lo más sensato es no desviarnos de los tres puntos que hay en juego en el próximo partido. Vamos sumando, victoria, empate… Pero seguimos con mucha necesidad de puntos. Según cómo se desarrolle diremos a qué podemos aspirar. Debemos ser más constantes, más ambiciosos y más intensos”.

Primera parte del partido. El planteamiento

“No puedo estar de acuerdo. En esa primera parte, dices que no sabes si hemos salido a ganar, te digo que sí. Claro que hemos salido a ganar. El rival no nos ha tirado a portería, cuando la hemos metido ha sido en propia puerta. Más tiros que el rival, más presencia que el rival. El equipo era injustamente perdedor, con ese 1-0. Podíamos hacer muchas cosas mejor, pero no ha salido mal el equipo”.

Guedes despeja

Cutrone

“Ha participado de ese trabajo defensivo que el equipo ha necesitado. En ataque, ha tenido una que ha abierto y Maxi le ha devuelto una opción de tiro que no ha sido buena. Muy activo, muy ilusionado y trabajando como el resto del equipo”.

Mismo once frente al Elche CF

“Para este partido ha sido el mismo. Para el siguiente, ya veremos. Tengo que valorar el trabajo de todos mis jugadores. Siempre suceden cosas a lo largo de las semanas que algún jugador no esté disponible o aparezca otro que esté mejor. No renuncio a repetir ni confirmo que sea así el próximo partido. Si hubiéramos estado más acertados hablaríamos de un mejor resultado”.

Paulista abrazado por Soler y Maxi

Sensación por el punto

“No creo que sea así. En la primera parte hemos ido con desventaja pero el rival no nos ha tirado a portería. Hemos tenido más llegadas y no hemos sufrido. La salida en la segunda parte, el equipo más dudas ha tenido. No nos hemos encontrado bien. Con el partido más abierto, ha habido ocasiones para el rival y para nosotros. Si hubiéramos tenido acierto habríamos hecho algún gol más. El equipo nunca ha renunciado a ganar. No hemos hecho cambios para aguantar, hemos ido a por la victoria. Me gustaría que el equipo compita con la misma intensidad, actitud y necesidad sin ir perdiendo. Los puntos son oro y hay que hacer todo lo posible para ganarlos”.