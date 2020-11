Gayá da el susto con la selección

Que José Luis Gayá no se arruga, es una evidencia. Va al choque, lo pone todo sobre el césped. Con la camiseta del Valencia CF, con la de la Selección Española, con la de Pedreguer, no importa. El lateral fue titular en el choque entre España y Países Bajos. Su momento de forma no permite dudas, tampoco para el seleccionador. Pero sus ganas, a veces le juegan una mala pasada. Gajes del oficio. En un balón dividido fue al salto con el defensor holandés, Hans Hateboer, chocan cabeza con cabeza y el peor parado es el valencianista. El espectacular golpe le provocó una brecha en la ceja y la imagen llamaba la atención por la cantidad de sangre. Fue atendido en el campo pero el cuerpo médico de la selección optó por el cambio. Ya en el vestuario y tras ser suturada la herida, la Federación hizo público el parte médico “contusión incisa en la ceja izquierda”. El propio jugador tranquilizó a todos con sus declaraciones desde el propio vestuario del Johan Cruyff Arena, “estoy mejor, a ver si cierra bien la herida y la recuperación es rápida. Fue una acción fortuita, sólo recuerdo que sentí mucho dolor, pero afortunadamente no es nada grave”.

A pesar de que su estado es de absoluta normalidad y sólo le queda la brecha con los puntos, Luis Enrique decidió anoche no arriesgar y tomar precauciones. Gayá permanecerá en la concentración en observación de los médicos de la selección en los próximos días. Por si acaso, el seleccionador, ha convocado al lateral del Getafe C.F, Marc Cuqurella.

El valencianista, que debutó con la selección española el 11 de septiembre de 2018 ante Croacia en el Martínez Valero, se ha convertido en un fijo en las convocatorias. Suma, desde entonces, once internacionalidades, ha marcado dos goles con la Roja y apunta a indiscutible en la Eurocopa del próximo mes de junio.