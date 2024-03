Gayà en COPE: "Espero que Baraja esté muchos años en el Valencia CF”

El capitán del Valencia CF, José Luis Gayà, fue protagonista anoche en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño en la previa del duelo del sábado entre el Valencia CF y el Real Madrid.

¿Se nota tensión en el ambiente o cómo está el vestuario?

La semana del Madrid y del Barça son semanas más movidas, pero estamos bien, con muchas ganas y mucha ilusión de que llegue el partido.

¿Han hecho algo especial para aislarse de lo que hay alrededor y del tema de Vinicius?

Sí hemos hablado que tenemos que estar centrados en el partido. No hemos hablado de todo el ruido, si no que tenemos que estar centrados en el fútbol y pendiente sólo de eso. Si estamos pendientes de otras cosas va a ser peor para nosotros y para el fútbol.

¿Qué le pediría a la afición del Valencia CF para el partido del sábado?

Que apriete al máximo y que anime a su equipo, pero siempre respetando al rival. En el partido del año pasado el VCF actuó de la manera que tenía que actuar, expulsando a los que habían insultado e hicieron lo que todos vimos. Se actuó de la forma más contundente que se pudo actuar.

??? Escucha la charla de anoche con Gayà, antes de enfrentarse este próximo sábado al Real Madrid en Mestalla



?? Sobre la polémica con Vinicius: "El club actuó contundentemente"



?? #PartidazoCOPEhttps://t.co/Qjjs7QlSWk — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 1, 2024

¿Le van a decir algo a Vinicius si se lo encuentran en el calentamiento o en el vestuario?

Para anda. Vamos a estar centrados en lo nuestro. Vinicius es un gran jugador. Intentaremos hacer nuestro partido para que él no se sienta cómodo, pero para nada vamos a enviarle mensajes ni mucho menos. Hemos demostrado que somos un club que siempre respeta a sus rivales y así lo vamos a hacer.

¿Son un equipo más competitivo que la temporada pasada?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La verdad es que sí. El equipo está compitiendo muy bien en esta Liga, sobre todo en casa estamos consiguiendo muchos puntos. Al final es lo que nos hace estar más arriba en la clasificación. Fuera de casa nos cuesta más, tenemos que mejorar eso de aquí a final de temporada, pero el equipo está muy bien.

Viendo la juventud del vestuario, es el líder de todos ellos, ¿no?

Sí. Ahora además con la salida de Paulista, que también tenía 33 años, me he quedado como uno de los más mayores. Y sólo tengo 28 años. Imagínate lo que es una plantilla tan joven, pero con unas ganas tremendas de crecer y se están esforzando al máximo. La gente, y yo como capitán, estamos muy orgullosos de ellos.

Qué pena que le haya tocado vivir esta época tan difícil del Valencia CF

He tenido épocas muy buenas en el Valencia CF, eh. Es verdad que ya son muchas temporadas, he jugado tres o cuatro temporadas Champions, he ganado títulos… Es decir, también he vivido la parte buena del Valencia CF. Estuvimos cerca de ganar la Copa también con Bordalás. He vivido grandes momentos y otros no tan buenos. De todo se aprende. Estamos muy compitiendo muy bien y con ganas de que siga yendo como está yendo.

¿Qué peso tiene Baraja en el vestuario? ¿Teme que crea que no puede aspirar a más aquí y prefiera salir?

Ojalá que no. Estamos muy contentos. La llegada del mister fue fundamental el año pasado, ya lo dije en su momento. Es una leyenda aquí, conoce todo. Sabe lo que te exige la afición del Valencia CF y este año con más tiempo de trabajo se ha visto otro equipo. Sinceramente espero que Rubén (Baraja) esté muchos años aquí en Valencia.

Va a cumplir 10 años en Primera, ¿se ha encontrado con algún jugador ‘muy pesado’ en un partido?

Mi debut en Mestalla en Liga fue contra el Atleti y estaba Raúl García jugando de banda de derecha. Ya lo conocemos. Es un crack fuera del campo pero dentro siempre hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Es muy competitivo y siempre ha sido un bonito duelo que hemos tenido y le tengo una admiración y un respeto enormes. Pero era demasiado pesado.

| Entrevista @DepCOPEValencia | ??



?? @jose_gaya con @juanmacastano anoche en el @partidazocope



????‍?? “Tenemos que estar centrados en el partido. No hemos hablado del ruido”



??? “A la afición le pido que apriete al máximo y que anime a su equipo, pero siempre respetando al rival” pic.twitter.com/UncbdUGHLY — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) March 1, 2024

Fue el único en este país al que le metieron cuatro partidos de sanción por rajar de los árbitros, ¿qué piensa cuando ve cada fin de semana las declaraciones de entrenadores y jugadores? ¿O con los vídeos de Real Madrid TV?

Siento mucha frustración. Y mucha rabia. Yo al final no le falté al respeto a nadie. No insulté a nadie y no dije nada para sancionarme con cuatro partidos. Lo dije enseguida en rueda de prensa que pensaba que se había sido muy injusto conmigo. El tiempo me está dando la razón, veo declaraciones mucho más fuertes que la mía y no ha pasado nada. Habrá que mirárselo.

¿Ha visto los vídeos de Real Madrid TV sobre los árbitros alguna vez?

Si te digo la verdad, no. Pero tampoco tengo ganas por lo que escucho. Si te digo que sí, miento.

¿Qué espera del partido del sábado?

Va a ser un partido muy bonito. Vibrante, emocionante como siempre. Espero que Mestalla nos ayude y nos empuje a conseguir los tres puntos que tanto queremos.

| Entrevista @DepCOPEValencia | ??



?? @jose_gaya con @juanmacastano anoche en el @partidazocope



??? “La afición del @valenciacf siempre ha tenido un comportamiento ejemplar”



?? “El año pasado se actuó de la mejor manera y se expulsó a los tres que insultaron” pic.twitter.com/G5Cm2rq1qG — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) March 1, 2024

¿Prefiere que no juegue Bellingham?

A mí, sinceramente, me gusta jugar contra los mejores, pero pensando en el colectivo… Si es duda, que descanse.

¿Piensa que se está estigmatizando a la afición del Valencia CF?

Ya lo he dicho. Lo del año pasado fueron tres los que detectaron y expulsaron del campo. La afición del VCF siempre ha tenido un comportamiento ejemplar. Es una afición caliente como todas las aficiones. Se actuó de la mejor manera y es la mejor forma para que no se repitan esos cánticos.